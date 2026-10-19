Exigen procesar a empresas en caso AXE
El representante legal busca vincular a proceso a tres empresas y siete personas físicas por la muerte de Miguel Ángel Rojas en 2025.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El representante legal de la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió durante el festival AXE Ceremonia, en abril de 2025, indicó que buscará que tres empresas y siete personas físicas sean vinculadas a proceso por el delito de homicidio culposo, al retomarse la audiencia, que hasta el cierre de esta edición continuaba.
Familia busca vinculación a proceso por homicidio culposo
El abogado Alan Piñón González explicó que, de las tres empresas imputadas, dos pertenecen a Grupo Eco y una es Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario, donde ocurrió el colapso de una estructura que provocó la muerte a Miguel Ángel Rojas y a Berenice Giles.
"Creemos, desde la asesoría jurídica, que se cuenta con toda la evidencia suficiente para establecer que, al menos en este momento, se encuentra acreditado el homicidio culposo y cometido por estas tres empresas", sostuvo el abogado.
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Avances en la audiencia y antecedentes legales
Asimismo, destacó que la audiencia representa un avance en el proceso penal, después de más de un año y seis meses de los hechos.
Piñón González señaló que durante una audiencia anterior ya se logró la vinculación a proceso de la oficial de Protección Civil del evento, lo que consideró un antecedente importante para determinar la probable responsabilidad de las empresas y personas físicas que permanecen imputadas.
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