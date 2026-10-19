logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Exigen procesar a empresas en caso AXE

El representante legal busca vincular a proceso a tres empresas y siete personas físicas por la muerte de Miguel Ángel Rojas en 2025.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 07:45 a.m.
A
Exigen procesar a empresas en caso AXE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El representante legal de la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas Hernández, quien murió durante el festival AXE Ceremonia, en abril de 2025, indicó que buscará que tres empresas y siete personas físicas sean vinculadas a proceso por el delito de homicidio culposo, al retomarse la audiencia, que hasta el cierre de esta edición continuaba.

      Familia busca vinculación a proceso por homicidio culposo

      El abogado Alan Piñón González explicó que, de las tres empresas imputadas, dos pertenecen a Grupo Eco y una es Operadora Eclectic, administradora del Parque Bicentenario, donde ocurrió el colapso de una estructura que provocó la muerte a Miguel Ángel Rojas y a Berenice Giles.

      "Creemos, desde la asesoría jurídica, que se cuenta con toda la evidencia suficiente para establecer que, al menos en este momento, se encuentra acreditado el homicidio culposo y cometido por estas tres empresas", sostuvo el abogado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Avances en la audiencia y antecedentes legales

      Asimismo, destacó que la audiencia representa un avance en el proceso penal, después de más de un año y seis meses de los hechos.

      Piñón González señaló que durante una audiencia anterior ya se logró la vinculación a proceso de la oficial de Protección Civil del evento, lo que consideró un antecedente importante para determinar la probable responsabilidad de las empresas y personas físicas que permanecen imputadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Exigen procesar a empresas en caso AXE
      Exigen procesar a empresas en caso AXE

      Exigen procesar a empresas en caso AXE

      SLP

      El Universal

      El representante legal busca vincular a proceso a tres empresas y siete personas físicas por la muerte de Miguel Ángel Rojas en 2025.

      Agentes de la CIA operaron armados en Chihuahua
      Agentes de la CIA operaron armados en Chihuahua

      Agentes de la CIA "operaron armados en Chihuahua"

      SLP

      El Universal

      Exfiscales César Jáuregui y Guillermo Zuany enfrentan cargos por traición a la patria tras colaboración con la CIA.

      Muere mexicano bajo custodia del ICE en Texas
      Muere mexicano bajo custodia del ICE en Texas

      Muere mexicano bajo custodia del ICE en Texas

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó denuncia y solicitó acceso consular para garantizar atención médica a detenidos mexicanos.

      Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua
      Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua

      Exfiscal César Jáuregui enfrentará proceso en libertad en Chihuahua

      SLP

      PULSO

      El juez determinó que César Jáuregui Moreno llevará su proceso en libertad tras audiencia con 45 testimonios.