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Beckham acecha la presidencia de la FIFA

Las elecciones para la presidencia de la FIFA serán en marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 08:13 a.m.
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Beckham acecha la presidencia de la FIFA
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      David Beckham suena como una posible alternativa para competir contra Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA en 2027. Según Sky Sports Alemania, el copropietario del Inter Miami figura entre los nombres considerados por sectores inconformes con la actual dirigencia, aunque su candidatura no ha sido confirmada.

      UEFA busca candidato para disputar presidencia FIFA

      La UEFA y sus federaciones buscan impulsar un candidato que pueda disputar el liderazgo a Infantino, pero no han anunciado su respaldo a Beckham. El inglés podría beneficiarse de su reconocimiento internacional, sus vínculos con figuras del futbol y su experiencia en la gestión deportiva. Arséne Wenger, Luís Figo, Sheikh Salman y Michele Kang también han sido mencionados como posibles alternativas.

      Cronología y proceso electoral FIFA 2027

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      El registro de candidaturas concluirá el 18 de noviembre de 2026 y las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Por lo pronto, el actual presidente Gianni Infantino buscará reelegirse.

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