FIL Monterrey cierra con medio millón visitantes y 634 eventos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- "Calculamos que vamos a sobrepasar el medio millón de visitantes en esta edición" aseguró Carmen Junco, presidenta de la Feria Internacional del Libro Monterrey, quien dijo que hasta la noche de este sábado el conteo cerró con 450 mil visitantes.

Detalles confirmados

Para la edición 2027 la invitada de Honor será España y la Generación del 27, pero además celebrarán 35 años.

"Nuestra apuesta es ofrecer una programación cada vez más diversa, relevante y capaz de convocar distintas voces. Queremos que quienes nos visitan encuentren no solo libros, también conversaciones que amplíen sus horizontes y experiencias que los inviten a regresar", expresó Junco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta edición se reunieron 634 eventos en total, de los cuales 579 se realizaron en auditorios y salones; y contaron con la participación de 700 autores de más de 15 países.

"Se sumaron más de 100 actividades del Tecnológico de Monterrey, que ampliaron las posibilidades de encuentro entre el conocimiento, la literatura y distintas disciplinas. Nuestro compromiso con la formación de lectores también se refleja en los resultados. Registramos 439 escuelas visitantes y 37 mil 412 estudiantes", señaló la presidenta de la Feria.

¿Qué declararon los organizadores?

Dijo, además, que la participación de España y la Generación del 27 como invitados de honor, bajo el concepto "El Gran Viaje Cultural Transatlántico", es muy destacable.

"Nos propone una mirada especialmente rica sobre la relación cultural entre España y América Latina. México ocupa un lugar fundamental en este recorrido. Luis Cernuda, María Zambrano, Pedro Garcias, entre otras figuras vinculadas al exilio español, encontraron aquí un espacio para continuar su trabajo y enriquecer nuestra vida cultural".

Aseguró que para la próxima edición propiciarán un diálogo entre tradición y contemporaneidad de España y América Latina y entre distintas generaciones de lectores, porque la memoria no consiste en recordar, también significa actualizar nuestras preguntas y descubrir nuevas formas de interpretar aquello que compartimos.

Henoc de Santiago, director de la Feria del Libro, celebró la presencia de El Colegio Nacional, una institución icónica del pensamiento, la ciencia y el arte, pero también la futura intervención como invitado de honor de España y la Generación del 27.

Teresa Vicencio, secretaria de El Colegio Nacional, aseguró que fue muy productivo participar de esta fiesta cultural.

"Por aquí estuvo Enrique Krauze, Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, Susana López Charreton, Leonardo López Luján, Javier García Diego, Felipe Leal, Christopher Domínguez Michael. Colegiados, mujeres y hombres de diversas disciplinas", afirmó.

Entre las cifras destacó que el stand de El Colegio Nacional fue visitado por alrededor de 15 mil personas y que hasta el corte del día de ayer se registraba una venta de 3 mil ejemplares.

Tras nueve días de actividades, hoy cierra la Feria Internacional del Libro Monterrey, que organiza el Tecnológico de Monterrey, y que en esta edición tuvo 592 stands con 209 expositores que exhibieron 502 sellos editoriales y más de 25 mil 800 libros.