Condena Sheinbaum llamado a la violencia de Salinas Pliego

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El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, anunció recientemente que podría convocar a protestas violentas contra el Gobierno de México, de izquierda, al que ha declarado la guerra.

Salinas Pliego se identifica a sí mismo como de ultraderecha. Hace algunas décadas su padre, Hugo Salinas Price, financió grupos de choque vinculados con la ultraderecha.

–Va a tener que ser otra cosa más ruda. Por ejemplo: a la mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento –dijo en un evento, en referencia a su resistencia.

–¿Convocarías a eso? –le preguntó su anfitriona, Adela Micha. La conductora adquirió notoriedad en Televisa, competencia de TV Azteca, pero ambos se dejan ver juntos con mucha frecuencia.

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Salinas Pliego respondió: "A la mejor. A la mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos [a Palacio Nacional]. Nada de ´manifestación de blanco y pacifismo´. Vale madre. Ya lo hicieron y no sirve para nada. Tienes que ser más rudo".

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mostró este segmento durante su conferencia de prensa mexicana. A pregunta expresa dijo que no tiene pruebas, pero que este empresario podría estar vinculado a las protestas recientes de las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). "Los extremos se juntan", afirmó.

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 09 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Salinas Pliego declaró, en otra conversación, que "por la experiencia que tengo y por lo que veo en otros países, estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena. Entonces se van a tener que ir por la mala". Muchos en la izquierda se preguntan qué significa "se van a tener que ir por la mala" en un país cuya soberanía fue violada, recientemente, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), un cuerpo de naturaleza civil del gobierno de Estados Unidos (EU) encargado de desestabilizar gobiernos. La CIA ha hecho presencia en el pasado e incluso se ha aliado con oficinas policiales y militares mexicanas. Pero ahora ha hecho una alianza directa con la oposición de ultraderecha.

"Esto lo dijo un empresario mexicano", comentó la Presidenta. "No tengo pruebas, pero los extremos se juntan. Vamos a sumar uno más uno. Cómo es, y lo digo de manera muy responsable, cómo es que este empresario, que utiliza su televisora contra el Gobierno de México, haciendo propaganda contra el Gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia. Porque eso es lo que dice allí. Y él a sí mismo se dice de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están en el centro de la Ciudad [de México], y algunos vehículos que venían a la ciudad la Policía encuentra aparatos explosivos. Los extremos se juntan".

"Y quieren dar idea de que hay caos, de que hay problemas, justo en un evento internacional que hemos ido preparando desde hace mucho tiempo [el Mundial]. La primera responsabilidad de la Presidenta es hacer un llamado, a todos, a que cualquier manifestación tiene que ser pacífica. Y lo hago de manera muy responsable: a Salinas Pliego, al empresario; está bien que esté en desacuerdo, pero no puede hacer llamados a actos de violencia. Y se junta con estos grupos que supuestamente son muy radicales, supuestamente, que hacen actividades violentas", agregó Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Sheinbaum Pardo advirtió que grupos buscan provocar un clima de confrontación, luego de que autoridades federales hallaron 59 artefactos explosivos caseros en un autobús que se dirigía a la CdMx para sumarse a las movilizaciones de la CNTE.

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Tras una denuncia ciudadana, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó que en un autobús con estudiantes y maestros rumbo a la capital se hallaron explosivos caseros, presuntamente ocultos entre materiales peligrosos.

De acuerdo con Segob, la revisión del autobús se hizo de forma pacífica y con consentimiento de los pasajeros, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Gobierno capitalino, donde se halló una caja con 59 explosivos caseros.

El operativo se desplegó en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de Tlalpan, donde fue interceptada una caravana de autobuses que viajaba hacia la capital para sumarse a las protestas magisteriales en el marco del Mundial 2026, que inicia el próximo jueves 11 de junio.