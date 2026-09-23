"Radiografía" de cómo somos los mexicanos; esto revela encuesta

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Los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) permiten conocer un poco más sobre las condiciones actuales de los mexicanos en temas como población, vivienda, salud y violencia o incluso desplazamientos.

Según los datos publicados el 22 de septiembre del 2026, la población de México alcanzó los 130.4 millones de personas en 2025, en medio de una desaceleración del crecimiento demográfico y un aumento de la edad mediana de sus habitantes.

Los datos que fueron recabados del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2025, revelan que en México hay 130 millones 393 mil 389 (130.4) de habitantes, con un promedio de 3.3 personas por casa; donde 70.5% de la población es asalariada, 72.5% está afiliada a alguna institución de salud y 4.9% de la población tiene alguna discapacidad.

A continuación una "radiografía" con los datos más relevantes dados a conocer por el Inegi sobre la población mexicana, incluidos algunos relacionados con la violencia, la inseguridad y la migración en el país.

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¿Cómo creció la población en el 2025?

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020 y la EIC 2025, la tasa de crecimiento promedio anual de la población que reside en viviendas particulares habitadas en México fue de 0.7%. Pasando de los 125.5 millones en el 2020 a los 130.4 en 2025.

Sin embargo, el promedio de ocupantes por vivienda mantuvo una tendencia decreciente: cambió de 3.6 en 2020 a 3.3 en 2025, es decir, disminuyó el número de integrantes en una sola vivienda, aunque el número de viviendas particulares habitadas pasó de 35.2 a 39.7 millones.

Para el 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos; sin embargo, en el 2025, la mediana edad fue de 32 años: 51.9% correspondió a mujeres y 48.1%, a hombres.

¿Cuántos mexicanos migraron a otro estado o país?

Según el Inegi, al momento de la entrevista, el 82.2% de las personas nació en la misma entidad federativa donde residía y el 16.8% en una entidad distinta.

La EIC 2025 estima que un millón 259 mil 978 personas que vivían en México cambiaron su residencia a otro país, de las cuales solo 150 mil 752 regresaron y residían en México.

En el caso de la población que nació en otro país, se contabilizó el 0.9% de la población total, entre los que destaca que el 57.1% nació en Estados Unidos; 6.5%, en Venezuela; y 5.3%, en Cuba, de los cuales solo el 50.7% tenía la nacionalidad mexicana.

¿Todos los mexicanos hablan español?

No, en México existen varias lenguas indígenas, por lo que la población de 3 años y más hablante de alguna lengua indígena fue de 7 millones 421 mil 285 personas, lo que equivale a 5.9% de ese rango de edad.

En 2025, 24.2 millones de personas se consideraban indígenas, lo cual corresponde al 18.6% de la población total.

Asimismo, 2.1 millones se consideraban afromexicanas o afrodescendientes, lo que representa el 1.6% de la población total.

¿Cuántos mexicanos cuentan con servicios de salud?

La población que sí está afiliada a alguna institución de salud corresponde sólo al 72.5%, de los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra 54.1%; en los centros de salud, hospitales o institutos públicos de salud, con 24.4%; en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es el 7.3%; para el sector privado es el 6.9% y en el IMSS-Bienestar, el 5.2%.

En el caso de la afiliación estatal al ISSTE, representa el 1.2%; en el caso de los servicios de PEMEX, la Defensa o la Marina registraron un 1.2% en conjunto y la afiliación en otras instituciones es del 3.4%.

Las personas con discapacidad representaron 4.9% de la población. Además, 1.1% reportó algún problema o condición mental: el trastorno del espectro autista fue el declarado con mayor frecuencia.

¿Cuál es el nivel educativo y económico en México?

En comparación con el 2020, el nivel de asistencia escolar de la población aumentó en los menores de 25 años. Es decir, que la tasa de analfabetismo se redujo a 3.7% y el grado promedio de escolaridad aumentó a 10.3 años.

El promedio de recorrido para llegar a la escuela es de 30 minutos o menos. Su modo de llegar del 48% es caminando, el 22.2% en automóvil, el 21.1% en transporte público y sólo el 9.8% de la población estudiaba en un lugar distinto a su residencia.

Sobre la tasa de ocupación, destaca que en 2025 esta alcanzó 97.0%, por lo que en el ámbito económico, 55 de cada 100 personas de 12 años y más participaban en la actividad económica: a las mujeres correspondió 41.0% y a los hombres, 70.6%.

Destacando que el 24.0% de la población trabajaba por cuenta propia y el otro 70.5% era población asalariada, de las cuales el 52.5% laboró entre 40 y 48 horas semanales.

En el caso de movilidad laboral, el 51.5% tardaba 30 minutos o menos en llegar a su lugar de trabajo, mientras que el 19.8% empleaba entre 31 minutos y una hora. El modo de traslado es del 30.9% en automóvil, el 25.8% en transporte público, el 23.8% caminando y el 16.6% de la población laboraba en un lugar distinto a su residencia.

¿Cómo son las viviendas y hogares en México?

De los 39.7 millones de viviendas particulares habitadas, 53.4% tenía piso de madera, mosaico u otro recubrimiento, mientras que 44.4% contaba con piso de cemento o firme.

De estas viviendas, el 79.6% contaba con conexión a la red pública del drenaje, mientras que 16.8%, con una fosa séptica o tanque séptico; el 1.1% descargaba las aguas residuales mediante una tubería conectada a barrancas, grietas, ríos, lagos o mar; y 2.5% de las viviendas no disponía de drenaje.

En el caso de los sanitarios, el 98.9% sí disponía de uno; sin embargo, el 77.0% tenía descarga directa de agua, el 20.3% utilizaba agua vertida con cubeta para su funcionamiento y el 2.7% no admitía agua y solo el 1.1% no disponía de sanitario.

75.7% de la población tiene internet

En el 25, la población cuenta con los siguientes aparatos electrónicos: el 91.8% cuenta con refrigerador, 91.8 % lavadora, 79.1% horno de microondas, 51.3% auto, 49.9% moto, 94.5% celular, 75.7% internet, 39.3% computadora, 31.8% línea telefónica.

En los hogares mexicanos, el 50.1% pertenece a al menos una persona integrante que recibía ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo. Los beneficiarios de programas de gobierno son del 41.4%; en el caso de ingresos por jubilación, son del 16.6%.

Violencia e inseguridad impactan a los mexicanos

Además, al menos 509.9 mil hogares tenían entre sus integrantes al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva.

Mientras que 151.9 mil hogares contaban con al menos una persona que se desplazó obligadamente a causa de catástrofes naturales o de origen humano.