Quema el narco autos en Chiapas

Nuevo ataque de grupos criminales en varios municipios

Por El Universal

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
San Cristóbal de las Casas.- Células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas Guatemala incendiaron más de una veintena de vehículos de carga y particulares, lanzaron ponchallantas en las carreteras y dispararon armas de fuego en los municipios de Villaflores, Chiapa y Ocozocoautla, durante un operativo de tropas de la VII Región Militar, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para detener a un líder criminal.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Pueblo, en la madrugada se llevó a cabo un operativo en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, donde se mueve y mantiene propiedades el líder del CJNG-Cártel Chiapas Guatemala, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”. 

En la autopista Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del kilómetro 53, integrantes de esas organizaciones criminales quemaron un camión, una camioneta y un vehículo compacto, mientras que en la carretera al aeropuerto Ángel Albino Corzo, municipio de Chiapa, quemaron dos camiones.

Un tráiler de doble remoque fue quemado en la carretera Chiapa-Tuxtla. Habitantes de Villaflores, otro municipio donde el CJNG-Cártel Chiapas Guatemala se disputa el control con el Cártel de Sinaloa, han reportado balaceras en las zonas de La Mazorca y El Playón.

En un video difundido en redes sociales se puede ver que sicarios en motocicleta, con pistolas, lanzan ponchallantas sobre la carretera al momento en que pasan vehículos. En La Mazorca fueron incendiados un tráiler, una pipa y una docena de vehículos particulares. En la carretera Ocozocouatla (Chiapas)-Las Choapas, un tráiler de doble remolque también fue incendiado en el kilómetro 173, lo que provocó el cierre de la carretera en ambos sentidos.

