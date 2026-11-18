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Tras la reaparición y cierre de filas de los exconsejeros presidentes José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, luego de diversos escándalos que envuelven al Instituto Nacional Electoral (INE), Rosa Icela Rodríguez, evitó pronunciarse y expresó que están en su derecho de reunirse.

"¿Considera que este bloque de extitulares representa una crítica legítima al sistema democrático de México, o considera usted que es una intervención política de cara a las elecciones del 2027?", se le preguntó esta mañana.

"En México hay libertad de expresión, hay la garantía siempre de la libertad de reunión. Entonces, yo lo que puedo decir: están en su derecho", respondió brevemente la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la conferencia matutina de hoy, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Exconsejeros presidentes INE anuncian conferencia de prensa

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Este miércoles 18 de noviembre, los exconsejeros presidentes del INE brindarán una conferencia de prensa y un pronunciamiento acerca de la situación por la que pasa la institución después de las acusaciones de actos de corrupción de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, quien otorgó contratos millonarios a proveedores cercanos a ella.

Apoyo del Instituto de Estudios para la Transición Democrática

En un comunicado, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) detalló que este desplegado es apoyado por exconsejeras y exconsejeros electorales, las y los cuales integraron el Consejo General del INE. La aparición de los cuatro expresidentes del organismo autónomo se realizará en el Hotel El Diplomático, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.