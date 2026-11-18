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Transportistas y representantes del sector industrial suscribieron este miércoles un acuerdo con el Gobierno Federal para reforzar la seguridad carretera, mejorar la infraestructura vial y reducir los tiempos de espera en casetas, según informó mediante un comunicado la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Concamin y Gobierno fortalecen seguridad en carreteras

El acuerdo fue firmado por la Concamin junto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

En materia de seguridad, se fijó establecer mesas periódicas con autoridades del Gabinete de Seguridad, a fin de dar seguimiento a los compromisos y fortalecer acciones contra el robo y la extorsión al autotransporte.

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Entre las medidas, Concamin destacó la creación de un canal directo para reportar estos ilícitos, con seguimiento hasta la integración de las carpetas de investigación. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) establecerá criterios homologados para la presentación de denuncias y la liberación de unidades.

Mejoras en infraestructura y reducción de tiempos en casetas

Respecto a la infraestructura carretera, se acordó que el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados, baches y puntos críticos que requieren atención.

"Aquellos baches que no sean atendidos en un plazo de 72 horas serán reportados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la intervención de sus centros correspondientes", indicó.

El convenio establece que para reducir los tiempos de espera en casetas, Capufe avanza en la interoperabilidad del telepeaje con la autopista México-Toluca, así como un programa piloto de cobro digital en Tlalpan y Tepotzotlán.

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En el ámbito regulatorio, Concamin informó que se realizarán mesas técnicas con la Dirección General de Autotransporte Federal para abordar temas de autorregulación, sobrerregulación estatal y municipal, así como lo relacionado con la placa federal para el transporte privado.

En materia de agenda laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) analizará lo relacionado con el registro de la jornada de los operadores.

Finalmente y de acuerdo con el texto, se mantendrán las mesas de trabajo con autoridades federales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación (Segob), Caminos y Puentes Federales (Capufe), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República.