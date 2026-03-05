logo pulso
RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Nacional

Rancho Izaguirre,una herida latente

Colectivo Guerreros Buscadores menciona a posibles víctimas

Por El Universal

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
Rancho Izaguirre,una herida latente

Guadalajara, Jal.- Daniel Alberto Velasco Carrillo desapareció el 22 de noviembre de 2022 en Jalisco. Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre su madre identificó varias prendas que, asegura, pertenecían al joven, pero de poco ha servido.

“El Rancho Izaguirre no se olvida. Es una herida latente. Una herida que sigue abierta y que ha cambiado profundamente a muchas personas y a la sociedad entera. Mañana (5 de marzo) se cumple un año de lo acontecido en Teuchitlán. En estos videos mostramos prendas. Mostramos una veladora encendida. Mostramos los días que han ido pasando.

“Cada prenda representa una ausencia. Cada día que pasa es una espera que duele. Cada veladora encendida es una madre que no pierde la esperanza. Detrás de cada persona desaparecida hay una historia. Hay una familia. Hay una madre que sigue esperando respuestas. No son cifras. No son estadísticas. Son vidas”, señaló el colectivo.

En otro de los testimonios publicados por Guerreros Buscadores, Angélica Gómez relata que su hijo, Ángel Iván Gómez Barboza, desapareció el 6 de diciembre de 2019 en Zapopan. Ella también identificó varias prendas de las que estaban en el rancho.

El colectivo también ha identificado como posibles víctimas que estuvieron en el rancho a Mauro Eduardo Fernández Solorio, desaparecido el 27 de enero de 2024 en Guadalajara; Joseph Andrey Flores Vázquez, desaparecido el 30 de junio de 2024 en El Salto, y a los hermanos Fernando Karym y Xavier Jakavet Zaragoza Verónica, desaparecidos el 2 de enero de 2024.

“Exigimos que se hable con claridad y que se diga lo que realmente pasó. Que las investigaciones continúen hasta las últimas consecuencias. Y que estos hechos no se repitan nunca más. La memoria no se apaga. La herida sigue presente”, expuso el colectivo.

