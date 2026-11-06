"El INE se tiene que sanear": Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe sanearse y transparentar sus contrataciones, luego de las declaraciones del exconsejero presidente Lorenzo Córdova sobre la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora y la existencia de empresas que concentraban contratos para proveer servicios y materiales electorales.

La Mandataria federal sostuvo que los actuales consejeros del INE tienen la responsabilidad de revisar el funcionamiento del organismo, garantizar que las contrataciones sean transparentes y establecer lineamientos para que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) también rindan cuentas y reduzcan los recursos destinados a la organización de los comicios.

Sin embargo, descartó que en este momento puedan realizarse modificaciones legales o constitucionales al sistema electoral, debido a que la Constitución establece que, una vez iniciado el proceso electoral, no pueden hacerse cambios relacionados con las elecciones de 2027.

"Los actuales consejeros del INE, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes, generar lineamientos que los asuman todos los organismos electorales estatales, que bajen los montos que se utilizan para las elecciones", expresó.

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En su conferencia, Sheinbaum se refirió a las declaraciones de Lorenzo Córdova, quien reconoció que durante su gestión se designó a Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo electoral de Sonora y que tenía conocimiento de la existencia de empresas que concentraban contratos con los institutos electorales estatales.

La presidenta cuestionó que el exconsejero tuviera conocimiento de ese esquema de contratación y no hubiera intervenido para evitar la concentración de proveedores.

"Él reconoce, estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató. Él también las contrató. ¿Cómo, sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país, no hizo nada?", cuestionó.

La titular del Ejecutivo federal señaló que Córdova participó en el nombramiento de los consejeros electorales de las 32 entidades, quienes, a su vez, estaban al frente de organismos que contrataban a las empresas señaladas en la investigación presentada por el gobierno federal.

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Afirmó que las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos y cuestionó que, pese a conocer su existencia, no se hubiera actuado para revisar las condiciones en que se otorgaban esos recursos.

Sheinbaum aclaró que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales determinar si existen responsabilidades administrativas o penales tanto de Guadalupe Taddei como de otros funcionarios y exfuncionarios electorales.

Somos está integrado por los que gritaban "el INE no se toca"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el partido político Somos está integrado por personajes que anteriormente defendieron la consigna "El INE no se toca", entre ellos exconsejeros electorales y figuras políticas que, dijo, formaron parte del grupo que concentró decisiones dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mencionó a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros personajes, a quienes vinculó con el grupo político que se opuso a las reformas electorales impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Y el partido Somos fue creado por todos aquellos que decían el INE no se toca, y ahí está Lorenzo Córdova, y ahí está Ciro Murayama, y ahí está Guadalupe Acosta Naranjo, Ernesto Ruffo", expresó.

Sheinbaum también mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante 15 años como secretario ejecutivo del INE y quien, afirmó, tenía bajo su responsabilidad áreas relacionadas con la administración y la distribución de contratos del organismo.

Cuestionó que durante ese periodo no hubiera advertido la concentración de proveedores para la adquisición de materiales y servicios electorales.

La presidenta sostuvo que los exfuncionarios electorales que ahora participan en el ámbito partidista deben explicar su actuación durante los años en que estuvieron al frente del instituto, particularmente por el conocimiento que, según ella, tenían de las empresas que concentraban contratos con el INE y los organismos electorales estatales.

"El INE sí se tiene que sanear", pide Sheinbaum

En contraste, sostuvo que el Instituto debe garantizar la voluntad popular, elecciones limpias y un funcionamiento basado en la transparencia y la austeridad republicana.

"Ellos hicieron diversas manifestaciones durante el periodo del presidente López Obrador por una reforma electoral que se presentó con la consigna: ´El INE no se toca´. El INE sí se tiene que sanear", afirmó.

Sheinbaum también cuestionó la concentración de facultades en el Consejo General del INE para designar a los titulares de los organismos electorales estatales, una atribución que, dijo, fue establecida durante las reformas impulsadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como parte del llamado Pacto por México.

Explicó que, debido a las restricciones constitucionales, cualquier modificación al marco electoral tendrá que discutirse después de las elecciones de 2027. Mientras tanto, insistió en que el Instituto debe revisar sus procedimientos internos y transparentar el uso de los recursos públicos.

Alistan fortalecimiento a Talleres Gráficos

En ese contexto, la Mandataria también anunció que el gobierno federal presentará la próxima semana un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de producir las boletas electorales federales.

Indicó que se buscará modernizar sus equipos, transparentar sus procesos y promover la participación de universidades en la revisión de sus actividades, con el objetivo de garantizar condiciones de transparencia en la producción de los materiales electorales.

Finalmente, Sheinbaum rechazó que los señalamientos sobre las contrataciones y los organismos electorales tengan como propósito únicamente revisar irregularidades administrativas y sostuvo que también existe un trasfondo político.

"¿Qué dijeron? No, ahora sí, le vamos a pegar a la Presidenta y al movimiento de transformación. No. Porque aquí hay autoridad política y moral. Y mientras exista eso y digamos la verdad, el pueblo se siente identificado por su gobierno", expresó.