Sheinbaum: recursos insuficientes para demandas de la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que seguirán fortaleciendo mecanismos solidarios de pensiones como PENSIONISSSTE, sin embargo, reiteró que no hay recursos suficientes para cumplir las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual estalló en huelga nacional desde el 1 de junio pasado.

Recursos insuficientes para demandas de la CNTE, explica Sheinbaum

"Vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos solidarios como el fortalecimiento del PENSIONISSSTE. Pero el otro esquema, no hay suficientes recursos del Estado Mexicano para poder regresar a una situación como la anterior y además las cuentas ya están individualizadas. Hay maestros que me dicen: ´sí, sí, hay recursos´. Bueno, se les ha puesto en la mesa cómo no hay recursos", afirmó.

Durante la conferencia matutina de este martes 9 de junio, la mandataria destacó que actualmente los maestros se retiran con 17 mil pesos mensuales. Sin embargo, reconoció que los gobiernos estatales no cuentan con recursos suficientes para cumplir las demandas del magisterio.

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"Los estados tampoco tienen los suficientes recursos para... entonces más bien se está viendo de qué manera se resuelven las deudas de los estados. Claro que ha avanzado, claro que se ha avanzado. Y está el diálogo para seguir avanzando, pero lo que no se explica son estos actos violentos y de muchos que no son maestros tampoco", señaló.

Al preguntarle si recibiría a maestros, Sheinbaum Pardo señaló que hay algunos con los que no está de acuerdo, por lo que llamó a la movilización pacífica y a atender los llamados de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

"La secretaria de gobernación tiene toda mi representatividad, toda, toda, toda, toda. No necesitan reunirse con la presidenta, el secretario de Educación tiene mi representatividad, Martí (Batres) es el director del ISSSTE. Entonces, la reforma del 2007, por cómo avanzó o por cómo se desarrolló por las cuentas individualizadas, no es que se haya derogado como tal, pero sí cambió radicalmente. Cambió radicalmente, antes no había fondo de pensiones para el bienestar, no había la parte solidaria", dijo.

Reforma laboral y sindicalismo corporativo: cambios y retos

La mandataria también expresó que en sexenios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ponía de "dedazo" a dirigentes de sindicatos de maestros y sector petrolero. Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se realizó una reforma en materia laboral sobre la libertad y la democracia sindical.

"Tenemos muchos casos de cómo era un sindicalismo corporativo de dedazo por parte de los propios gobernantes, lo mismo sucedía también en el sector privado, lo que hemos llamado el sindicalismo blanco, donde eran los empresarios los que elegían al líder de su preferencia, con quien se llevaran bien, que no hubiera ningún conflicto", afirmó.

Explicó que la reforma consistió en establecer como obligatorio el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, lo que también sucedió en el sector educativo. La funcionaria dijo que hoy en día las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) eligen a sus representantes a través de una votación como establece la ley y que tiene vigilancia por las autoridades laborales para que se cumpla con libertad.

"A diferencia del pasado, como bien dice la presidenta, hoy ya no se puede decir: ´este me gusta, este no me gusta´, sino que son los propios trabajadores, los maestros, en este caso en divididos en secciones, los que acuden a través de una convocatoria que se hace pública, se registran a ver quiénes son los que quieren participar. Antes solo había planillas únicas", expresó.

La Jefa del Ejecutivo señaló que la CNTE se formó tras movilizaciones de la década de los setenta tras distintas movilizaciones en busca de la democracia sindical. Explicó que en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas tienen representación votada por sus integrantes. Mientras que en las otras entidades, se agrupan con el SNTE u otras agrupaciones.

"En Guerrero, por ejemplo, no tienen representación. No la tienen. Los maestros no votaron por ellos para su representación y están aquí un grupo de ellos que incluso se les ha recibido, aunque no tengan la representación. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar, el secretario de Educación, la secretaría de Gobernación, siempre van a tener la puerta abierta para dialogar porque esa no debe cerrarse", dijo Sheinbaum Pardo.