FGR asegura 12 kg de metanfetamina en Matehuala
El aseguramiento ocurrió en un vehículo con placas de Michoacán en el tramo Matehuala-Monterrey.
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Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 12 kilogramos de sustancia similar a metanfetamina, así como poco más de dos kilogramos de hierba verde seca, con características similares a marihuana, localizados al interior de cinco cajas que eran transportadas por una empresa de paquetería.
Al realizar actos de investigación sobre la carretera federal 57, kilómetro 14+500, tramo Matehuala-Monterrey, municipio de Matehuala, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron las referidas cajas localizadas al interior de un vehículo tipo camioneta, con matrícula del Estado de Michoacán.
El agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de San Luis Potosí obtuvo la técnica de investigación para abrir las cajas, las cuales estaban debidamente embaladas y etiquetadas por la empresa de paquetería.
Los embalajes fueron abiertos por elementos de la Policía Federal Ministerial, en compañía de peritos de la institución, en presencia de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), cuyo personal brindó seguridad perimetral. El Ministerio Público Federal, en tanto, continuará con la integración de la carpeta de investigación.
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