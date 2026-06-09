Ley Serrano, "vigente mientras la Corte no diga lo contrario"

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La iniciativa ciudadana que busca derogar la llamada "Ley Serrano" ya fue presentada ante el Congreso del Estado, en medio de los cuestionamientos de periodistas y organizaciones civiles que advierten riesgos para la libertad de expresión.

Ante ello, el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, sostuvo que la reforma al Código Penal permanecerá vigente mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no determine lo contrario.

La propuesta, presentada por la organización Artículo 19, plantea eliminar la reforma aprobada en noviembre de 2025 para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial. Las y los promoventes argumentan que el tipo penal contiene conceptos ambiguos que permiten interpretaciones amplias y puede derivar en restricciones al ejercicio periodístico y a la libertad de expresión.

En respuesta, Serrano afirmó que la legislación continúa en vigor y señaló que corresponde a la SCJN resolver la Acción de Inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El legislador insistió en que dicho recurso fue presentado de manera oficiosa por el organismo y sostuvo que la norma dejará de aplicarse únicamente si así lo determina el máximo tribunal del país. "Hoy hay una norma vigente y evidentemente quien se encauce en esos supuestos es un delito y quien los cometa será un delincuente, así como aparece, como está", expresó.

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El diputado también se refirió a las críticas surgidas tras la aplicación de la reforma y aseguró que la libertad de expresión está garantizada dentro del marco legal vigente. Respecto a las declaraciones del alcalde capitalino sobre el tema, consideró que existe una estrategia para posicionar el debate públicamente e incluso señaló, a título personal, que lo han denominado como "autor intelectual" de los cuestionamientos dirigidos contra la ley.

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Además de solicitar la derogación de la reforma, los promoventes de la iniciativa retomaron los argumentos expuestos por la CNDH ante la Corte, donde se advierte que la redacción del tipo penal carece de precisión para delimitar las conductas sancionables. También cuestionaron que en las recientes detenciones relacionadas con la aplicación de la norma no se hayan precisado públicamente las conductas concretas que motivaron los procesos penales.