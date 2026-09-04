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MC advierte sobre imposición de Jesús Cantú Escalante en Nuevo León

El partido destaca la importancia de la autonomía electoral para garantizar procesos justos entre partidos políticos.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 04:54 p.m.
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MC advierte sobre imposición de Jesús Cantú Escalante en Nuevo León
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León rechazó el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque la simple propuesta genera dudas.

      Movimiento Ciudadano advierte sobre autonomía electoral

      Advirtió que la autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.

      Antecedentes y vínculos de Jesús Cantú Escalante

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      MC explicó que Cantú Escalante ha sido vocero y miembro del cuarto de guerra de la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, funcionario del gobierno morenista, trabajando incluso con Tatiana Clouthier Carrillo, una de las aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por ese movimiento.

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