MC advierte sobre imposición de Jesús Cantú Escalante en Nuevo León

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León rechazó el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque la simple propuesta genera dudas.

Movimiento Ciudadano advierte sobre autonomía electoral

Advirtió que la autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.

Antecedentes y vínculos de Jesús Cantú Escalante

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MC explicó que Cantú Escalante ha sido vocero y miembro del cuarto de guerra de la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, funcionario del gobierno morenista, trabajando incluso con Tatiana Clouthier Carrillo, una de las aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por ese movimiento.