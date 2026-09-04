MC advierte sobre imposición de Jesús Cantú Escalante en Nuevo León
El partido destaca la importancia de la autonomía electoral para garantizar procesos justos entre partidos políticos.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- El partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León rechazó el intento de imposición de Jesús Cantú Escalante como nuevo secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, porque la simple propuesta genera dudas.
Movimiento Ciudadano advierte sobre autonomía electoral
Advirtió que la autonomía de las instituciones electorales es fundamental para garantizar certeza, imparcialidad y procesos en igualdad de circunstancias para todos los partidos políticos.
Antecedentes y vínculos de Jesús Cantú Escalante
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MC explicó que Cantú Escalante ha sido vocero y miembro del cuarto de guerra de la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y, posteriormente, funcionario del gobierno morenista, trabajando incluso con Tatiana Clouthier Carrillo, una de las aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por ese movimiento.
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