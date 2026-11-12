Microsoft Outlook sufre una caída que afecta a otros servicios

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Microsoft Outlook presenta problemas de funcionamiento este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 horas, con miles de usuarios que reportan dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar sus correos electrónicos y utilizar otros servicios de la compañía.

Microsoft investiga interrupciones en Outlook y Microsoft 365

La interrupción también alcanza a distintas herramientas de Microsoft 365 y ha generado reportes en varias regiones del mundo.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las quejas comenzaron a acumularse durante la jornada y superaron los 130 mil reportes relacionados con Outlook. Microsoft 365 también registró cerca de 50 mil avisos de interrupción.

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A través de su cuenta oficial en X, Microsoft informó que investiga los reportes de usuarios que experimentan problemas para acceder a sus buzones mediante distintos métodos de conexión en el continente americano.

La compañía señaló que trabaja para reducir el impacto de la interrupción y confirmó que las dificultades de conectividad podrían afectar a usuarios en cualquier región del mundo.

Servicios afectados y consecuencias para usuarios

Aunque Outlook concentra buena parte de los reportes, las fallas también alcanzan a otras plataformas del ecosistema de Microsoft. Entre los servicios que presentan problemas se encuentran:

Microsoft 365: dificultades para acceder a las herramientas de productividad.

Microsoft Teams: reportes de problemas de funcionamiento.

OneDrive y SharePoint Online: afectaciones en los servicios de almacenamiento y colaboración.

Microsoft Copilot: el asistente de inteligencia artificial también registró interrupciones.

Hasta el momento, Microsoft no ha informado una hora estimada para solucionar la interrupción. La compañía mantiene las labores de investigación para recuperar la conectividad de sus servicios.

La caída representa un inconveniente para quienes utilizan estas plataformas en sus actividades laborales, escolares y personales, especialmente si dependen del correo electrónico y las herramientas de colaboración para comunicarse o compartir archivos.