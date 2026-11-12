Sheinbaum: México es amigo de todos los países

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), afecte o represente un problema en relación al tratado de libre comercio que México mantiene con Estados Unidos.

"Con China no tenemos tratado de libre comercio, pero de todas maneras tenemos una relación comercial con ellos, es importante hablar y compartir. México es amigo de todos los países del mundo. Entonces es importante la reunión, la relación que podamos tener. No creo que, en pocas palabras, no debe ser un problema, el que vayamos a tener una reunión con el presidente de China en las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos", consideró.

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Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, la Mandataria fue cuestionada sobre las amenazas de más aranceles a México por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y si estas podrían elevarse tras las actividades programadas con el gobierno chino."Ahí va a estar el presidente Trump también. Todo parece indicar que va a ir a la APEC. Entonces es un foro donde participa Estados Unidos, participa México, participa China, participa Rusia. Es un foro internacional. Entonces, obviamente nosotros trabajamos con Estados Unidos y tenemos una relación de tratado libre comercio con ellos", refirió esta mañana.El 5 de noviembre pasado, Sheinbaum Pardo precisó que en caso de que Trump asista a la APEC, buscaría reunirse con el mandatario estadounidense: "Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él. Y ya dependerá de cuánto tiempo esté allá, pero todavía no hay la confirmación de que él va a ir a esta reunión", dijo.Este jueves, Marcelo Ebrard detalló que la presidenta Sheinbaum sostendrá reuniones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, así como con representantes de Canadá, Australia, Vietnam y otras naciones: "tendrá presencia en el marco de la cumbre y habrá reunión bilateral", destacó.Por su parte, la Mandataria federal subrayó que durante su participación en la APEC, planteará la importancia del Plan México en materia de inversión, permisos y características especiales de importación de mercancías. Además, afirmó que buscará más colaboración con el gobierno de China."Nosotros subimos aranceles a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, en diciembre de 2025, a ciertos sectores con el objetivo de promover la inversión de nuestro país y el crecimiento del valor agregado. Y esa es la visión de nuestro Plan México y es parte de lo que vamos a plantear. Ahora nos interesa colaborar en muchos otros temas, no solamente en el tema económico, hay un desarrollo muy importante de China. En muchos temas y queremos pues poder colaborar en con ellos", expresó.