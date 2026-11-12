Matan a una mujer de un disparo en calles de Mazatlán

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Una muje,r aún no identificada, murió al recibir un impacto de bala en la cabeza, en la colonia Salvador Allende de la ciudad de Mazatlán. Se reportó que un hombre que se le acercó y sin mediar palabra le disparó. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Veteranos que la atendieron notificaron que no presentaba signos vitales.

Con este nuevo atentado, suman cinco feminicidios los registrados en el municipio de Mazatlán en el transcurso de este mes. El caso anterior fue de una adolescente de nombre Aymar Lucero de 17 años que falleció en un hospital a causa de las heridas de bala que presentó en su cuerpo.

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Sobre el nuevo caso, la policía municipal del puerto dio a conocer que a través de una llamada anónima a las líneas de emergencia se conoció que por la calle Fidel Velázquez, de la colonia Salvador Allende, una mujer se encontraba tirada en el piso luego de recibir un disparo.La víctima que vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa y tenis, no portaba ningún tipo de identificación entre sus ropas, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron evidencias del atentado y testimonios para poder identificarla.El pasado fin de semana, en la zona de estacionamiento del mercado del Conchi, en la salida sur de Mazatlán, hombres armados dispararon contra los comerciantes de mariscos y clientes, por lo que dos adolescentes de nombre Aymar Lucero "N" de 17 años y Alfredo "N" de 16, resultaron con heridas graves, por lo que fueron trasladados a un hospital.Pese a los esfuerzos médicos, la jovencita falleció a causa de las lesiones que presentó en la cabeza y cuerpo, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por este nuevo feminicidio registrado en el puerto.