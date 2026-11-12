Sheinbaum propone discusión nacional sobre federalizar elecciones

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la polémica por los escándalos de corrupción en el INE por los que renunció la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al ser cuestionada si está a favor de federalizar las elecciones y mencionó que tendría que darse una "discusión nacional".

"Con todo esto que estamos viendo en el INE, preguntarle: ¿si su gobierno no pretende volver a la federalización de las elecciones?", se le cuestionó.

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"Yo creo que, una vez que pase la elección; ustedes saben que yo presenté una reforma electoral que no pasó. El objetivo principal era cambiar el esquema de elección de los plurinominales que no lo definieron las cúpulas de los partidos políticos y disminuir el costo de las elecciones al pueblo de México, o el costo que paga el pueblo por las elecciones", expresó."Y el tercero era ampliar la participación democrática a través de la consulta de diferentes formas, eran las principales. Creo que una vez que pase la elección del 27, ya lo había dicho, vale la pena discutir la concentración de poder en el INE del nombramiento de los organismos electorales estatales. Y si ya está federalizado también, si vale la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas", agregó."Pero tendría que ser una discusión nacional, ya no estamos en el tiempo de poder proponer nada en particular, tendría que ser después de la elección", respondió.Sobre la queja que hizo el partido Somos en su contra por intromisión en la elección, Claudia Sheinbaum respondió: "No he participado en la elección, ya que lo determine en INE, pero no hemos participado de ninguna manera"."Se abrió el proceso electoral, pero ya las campañas se abren hasta marzo del próximo año", comentó.Cuestionada si al frente del INE se quedará Blanca Cruz, quien es consejera presidenta provisional del órgano electoral, la titular del Ejecutivo federal consideró que le corresponde a la Cámara de Diputados.