Suman 30 solicitudes para declaraciones de patrimonio cultural

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En la actualidad, existen 30 solicitudes para declarar inmuebles y actividades como patrimonio cultural, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado.

Explicó que, de lograrse las declaratorias ante la Coordinación Técnica Estatal de Protección del Patrimonio Cultural (COTEPAC), se puede generar subsidio proveniente de la Secult del Gobierno federal, cuyo financiamiento servirá para el mantenimiento de edificios históricos.

Contrastó que el sexenio pasado, la dependencia estatal solo generó la propuesta y aprobación de tres proyectos como patrimonio cultural del estado de San Luis Potosí.

En rueda de prensa para informar sobre la presentación del XXVII Festival de Música Antigua Barroca, en la iglesia de San Francisco, destacó que una de las iniciativas considera pinturas rupestres dentro de una zona arqueológica.

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"Ya estamos trabajando en los siete barrios, y todo esto encaminado a que, antes de que termine su período gubernamental el licenciado Ricardo Gallardo, pueda llevar a cabo estos pronunciamientos", comentó.

Rememoró que, en enero pasado el Poder Ejecutivo declaró patrimonio cultural inmaterial las fiestas patronales en honor al Señor del Saucito, su peregrinaje, ruta procesional y de penitencia, así como el cementerio que lleva el mismo nombre.