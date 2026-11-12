Sheinbaum rechaza que haya crisis en el IPN

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) esté en crisis como reportan medios de comunicación y destacó que, por primera vez, se elegirá al próximo director o directora general.

"No considero que esté en una crisis el Poli, no lo considero. De hecho, es la institución que más patentes sacó en los últimos dos años. Si hubiera una crisis tremenda, pues no hubiera sido posible ello. Nosotros decidimos hacer una consulta a diferencia de antes que solamente se nombraba por el presidente o la presidenta", expresó.

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Durante la conferencia matutina de este jueves 12 de noviembre, la mandataria federal pidió al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, que informe sobre el proceso de consulta para elegir a las y los aspirantes a la dirección general que se llevará a cabo en las próximas semanas."Entonces se está llevando a cabo una consulta y a lo mejor Mario Delgado puede platicar sobre ello, hay que pedirle que pueda informar cómo se está llevando a cabo esta consulta para que también la comunidad o más bien para que la comunidad pues participe de manera democrática en la elección de su director o directora", dijo.Por primera vez en 90 años, estudiantes, docentes y trabajadores del IPN participarán en la elección de los aspirantes a dirigir dicha institución. La comunidad elegirá seis perfiles, tres mujeres y tres hombres, pero la decisión final permanecerá en manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció Mario Delgado el 29 de octubre pasado.Adelantó que estas consultas se realizarán del 25 al 27 de noviembre mediante una plataforma electrónica, mientras los resultados se anunciarán el 1 de diciembre, cuando las seis candidaturas con mayor respaldo serán presentadas a la mandataria federal.El anuncio representa un cambio en el procedimiento empleado con la finalidad de designar a la máxima autoridad del Politécnico, institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo director general había sido nombrado directamente por el Presidente de la República, sin un mecanismo institucional de participación de estudiantes, académicos y trabajadores.Sin embargo, el ejercicio no constituye una elección directa del director general. La consulta dejará identificar los perfiles con mayor respaldo dentro de la comunidad politécnica, pero Sheinbaum conservará la facultad legal de llevar a cabo el nombramiento.La consulta se anuncia cuando el Instituto Politécnico Nacional se prepara para concluir el segundo periodo de Arturo Reyes Sandoval, quien asumió la Dirección General en diciembre de 2020 y fue ratificado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar hasta diciembre de 2026.