Recuerdan a víctimas de Crematorio Plenitud

Ciudad Juárez, Chih.- Como parte de las celebraciones del Día de Muertos, colectivos en Ciudad Juárez, Chihuahua, realizaron una serie de altares para recordar a las víctimas del Crematorio Plenitud, así como a las mujeres que sufrieron violencia de género.

El primero se realizó en la Fiscalía General del Estado (FGE) donde familiares de víctimas del crematorio Plenitud donde fueron encontrados 386 cuerpos sin cremar, realizaron un altar.

“Independientemente si están o no nuestros familiares ahí, son seres humanos que tienen una historia, y merecían ser tratados con dignidad. Estamos haciendo esto para honrar la memoria de esas 386 personas”, dijeron integrantes del colectivo Memoria Dignidad y Justicia, quienes organizaron este altar.

En el lugar también exigieron a las autoridades más celeridad en cuanto a la identificación de los cuerpos, ya que hasta el momento suman cerca de 123 cuerpos identificados de los 386 encontrados.

En el altar se colocaron fotografías de algunos de los fallecidos que ya fueron entregados a sus familias y de otros ciudadanos que se cree están aún entre los cuerpos no identificados por la FGE.

Otro de los altares que este sábado se realizó un altar y misa para recordar a las víctimas de desaparición y feminicidio Ciudad Juárez, Chihuahua. El altar fue colocado afuera de la iglesia Nuestra Misión de Guadalupe, donde se colocaron fotografías de jóvenes víctimas de feminicidio.