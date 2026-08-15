¿Cuál es la hora límite para registrar mi celular HOY, 15 de agosto?

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la prórroga para el Registro Obligatorio de Celulares en México, otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), este 15 de agosto dará inicio la suspensión escalonada de las líneas que no han sido vinculadas a la CURP.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece plazo para registro celular

En ese sentido, los usuarios de telefonía móvil con números con terminación 0, tienen hasta este sábado para realizar el registro, de lo contrario enfrentarán la suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con el calendario publicado por la CRT, los números celulares con terminación 0, tienen hasta las 23:59 horas de hoy, 15 de agosto para cumplir con la medida. Esto aplica para cualquier persona que cuente con una línea celular activa, sin importar la compañía telefónica con la que tenga contratado el servicio.

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Suspensión temporal y medidas de seguridad en telecomunicaciones

Cabe mencionar que dicha medida busca reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones, confirmando la identidad de los clientes para proteger sus cuentas y reducir delitos de extorsión.

Según las autoridades, una vez que venza el plazo correspondiente a cada número, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculadas dentro de 72 horas.

Durante la suspensión, únicamente podrán realizarse llamadas de emergencia y el servicio será restablecido una vez que el usuario complete el registro.

El registro obligatorio de líneas celulares puede realizarse de forma directa en sucursales físicas y mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador.

Para completar el trámite es necesario ingresar al portal oficial de la compañía telefónica con CURP a la mano, una identificación oficial vigente y el número celular que será vinculado.

Posteriormente, se deberá capturar una imagen de la credencial por ambos lados para verificar la autenticidad del documento.

El sistema también solicitará una validación de identidad mediante la cámara del teléfono móvil, siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Al finalizar, el usuario recibirá una confirmación del registro y la línea quedará vinculada correctamente, cumpliendo con los requisitos establecidos antes de la fecha límite.