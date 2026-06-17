Rojo de la Vega denuncia agresión en operativo Zona Rosa

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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, condenó la agresión registrada durante un operativo en la Zona Rosa y aseguró que tanto ella como personal de la demarcación fueron atacados con palos, vidrios y armas, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina.

Acciones de la autoridad

A través de sus redes sociales, la edil cuestionó la normalización de la violencia cuando las víctimas pertenecen a determinados sectores políticos y advirtió sobre los riesgos que esto representa para la ciudadanía.

"Hoy parece que algunos creen que la violencia deja de ser violencia dependiendo de quién la reciba. Ese nivel de polarización ya es un absurdo. Si somos incapaces de condenar un golpe solo porque la víctima no piensa como nosotros, entonces el problema ya no es político, es moral", escribió.

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Rojo de la Vega agregó que resulta preocupante que existan personas que justifiquen o incluso celebren agresiones contra servidores públicos que realizan su trabajo.

"La violencia no se negocia, no se justifica, no se aplaude. Nunca", enfatizó la alcaldesa en su mensaje.

¿Qué ocurrió durante el operativo en la Zona Rosa?

Los hechos ocurrieron la noche del martes 16 de junio, cuando personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudió a la Zona Rosa para realizar un operativo. Sin embargo, la intervención derivó en una confrontación con comerciantes de la zona.

Posteriormente, Alessandra Rojo de la Vega denunció en su cuenta de X que ella y su equipo fueron agredidos.

"Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa. Gente de Diana Sánchez Barrios", publicó la alcaldesa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, ante los disturbios, fue necesario resguardar en un inmueble a elementos de la Policía Auxiliar y personal de la alcaldía.

La dependencia detalló que cuatro policías auxiliares y dos trabajadores más resultaron lesionados durante los hechos, aunque precisó que todos fueron atendidos por heridas menores en instalaciones de la corporación.