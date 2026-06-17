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Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

Paramédicos de Cruz Roja atendieron y trasladaron a una de las mujeres

Por Redacción

Junio 17, 2026 10:26 a.m.
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Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso
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      Dos mujeres que viajaban en una motoneta eléctrica resultaron lesionadas al ser arrolladas por una camioneta Honda en la colonia Progreso. Los hechos se suscitaron minutos antes de la 09:00 de la mañana.

      En la zona, el conductor de la camioneta circulaba sobre la avenida Salk y al llegar a la calle Stephenson, arrolló a las dos mujeres, una de ellas, terminó en el piso con diversas lesiones.

      Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la herida para su atención médica.

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.

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