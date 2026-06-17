Chofer de camioneta arrolla mujeres en colonia Progreso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos mujeres que viajaban en una motoneta eléctrica resultaron lesionadas al ser arrolladas por una camioneta Honda en la colonia Progreso. Los hechos se suscitaron minutos antes de la 09:00 de la mañana.

En la zona, el conductor de la camioneta circulaba sobre la avenida Salk y al llegar a la calle Stephenson, arrolló a las dos mujeres, una de ellas, terminó en el piso con diversas lesiones.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la herida para su atención médica.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento de los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí