Insiste Sefin: Gobierno sólo pagó 34 mdp por Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que el Gobierno del Estado destinó 34 millones 482 mil 758 pesos, más IVA, para la adquisición de los derechos de transmisión pública de los encuentros del Mundial FIFA 2026 en distintos puntos de San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia, los recursos permitieron la instalación de zonas de convivencia y transmisión en el Estadio Libertad Financiera de la capital potosina, así como en plazas públicas de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Rioverde, donde las familias pudieron acceder de manera gratuita a los encuentros deportivos.

La Sefin señaló que la estrategia busca facilitar el acceso a un evento de alcance internacional para sectores de la población que no cuentan con plataformas digitales o servicios de televisión restringida, medios a través de los cuales se concentra una parte importante de las transmisiones mundialistas.

La dependencia agregó que la empresa Televisa autorizó a la Agencia Grupo Manufacturero Unido del Valle, S.A. de C.V., para la operación de las transmisiones en San Luis Potosí, conforme a los lineamientos establecidos por los titulares de los derechos internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la Secretaría de Finanzas, la adquisición de los derechos de transmisión forma parte de una política orientada al fomento del deporte, la convivencia familiar y el aprovechamiento de eventos internacionales de alta audiencia para generar espacios públicos de recreación e integración social.

LEA TAMBIÉN Niega RGC gasto de 67 mdp en transmisiones del Mundial, pero no aclara cifra Aseguró que la cifra publicada es "totalmente errónea" y argumentó que se trata de documentos que posteriormente fueron reemplazados

El Mundial FIFA 2026 es considerado uno de los eventos deportivos con mayor seguimiento a nivel global y reúne a millones de espectadores a través de distintas plataformas de transmisión.