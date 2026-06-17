"El IFSE me tiene que comunicar a mí", revira Galindo a diputado

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El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) respecto a las presuntas irregularidades detectadas en una obra pública de la ciudad, señaladas recientemente por el diputado Luis Fernando Gámez Macías.

El edil sostuvo que enterarse de este tipo de observaciones a través de declaraciones públicas lo coloca en una situación de indefensión al desconocer los detalles del caso.

Galindo indicó que no cuenta con información sobre la obra a la que se refirió el legislador, ni sobre el año en que habría sido ejecutada. Por ello, hizo un llamado a que cualquier observación derivada de auditorías sea comunicada por las vías institucionales correspondientes para poder analizarla y, en su caso, atenderla de manera jurídica y administrativa.

"El IFSE me tiene que comunicar a mí", expresó el alcalde, quien señaló que el diputado no es el conducto oficial para informar sobre observaciones técnicas o administrativas. Añadió que actualmente percibe al órgano fiscalizador como una institución más profesional y reiteró su disposición para atender cualquier señalamiento que sea presentado formalmente.

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Respecto a la calidad de las obras ejecutadas por su administración, Galindo afirmó que no tienen registro de proyectos con fallas que hayan requerido hacer efectivas garantías o fianzas a las empresas constructoras. Destacó que durante los últimos cinco años se han realizado más de 200 obras y, según dijo, todas han sido concluidas conforme a los estándares de calidad exigidos por el Ayuntamiento.

Sobre la posibilidad de que las declaraciones tengan un trasfondo político, el presidente municipal evitó hacer una afirmación directa, aunque señaló que los señalamientos aparecen de manera intermitente. Asimismo, defendió el manejo de los recursos públicos municipales y aseguró que todas las obras se realizan con buena fe y bajo estrictos mecanismos de supervisión, transparencia y fiscalización por parte de diversas instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, el IFSE y la Contraloría Interna.