El 27 de junio, el fin del ciclo escolar en SLP
La medida aplicará para educación básica en las cuatro zonas del estado
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El sector educativo en San Luis Potosí concluirá el ciclo escolar 2025-26 el próximo 27 de junio.
Así lo anunció el gobernador, Ricardo Gallardo, quien señaló que el comunicado detallado lo enviará en breve la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
La salida de vacaciones en educación básica fue decretada ante una ola de calor que se espera en la Huasteca potosina, así como lluvias que han dejado crecida de ríos en la zona.
No obstante, se informó que la fecha aplicará en las cuatro regiones del estado.
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