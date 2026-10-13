El huracán Simón se mantiene como categoría 1

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El huracán Simon se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

SMN mantiene vigilancia y alertas en estados afectados

Ante estos efectos, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en áreas de Nayarit, Jalisco y Sinaloa.

Riesgos por lluvias y recomendaciones oficiales

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las lluvias podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.