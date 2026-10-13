El huracán Simón se mantiene como categoría 1
Autoridades alertan sobre posibles deslaves e inundaciones por las lluvias asociadas al huracán Simon.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El huracán Simon se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
SMN mantiene vigilancia y alertas en estados afectados
Ante estos efectos, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en áreas de Nayarit, Jalisco y Sinaloa.
Riesgos por lluvias y recomendaciones oficiales
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las lluvias podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.
no te pierdas estas noticias
El huracán Simón se mantiene como categoría 1
El Universal
Autoridades alertan sobre posibles deslaves e inundaciones por las lluvias asociadas al huracán Simon.
Explica Gobierno decisión de liberar al presunto delincuente en Morelos
El Universal
"Lo vamos a detener", sostuvo Omar García Harfuch
Mario Calzada renuncia al PRI y se une a MC
El Universal
Con la renuncia, el tricolor queda como quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y PT