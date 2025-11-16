Replican la voz de Carlos Manzo

Ciudad de México.- Vestidos de blanco, con mensajes y gritando consignas, miles de personas salieron a las calles en al menos 50 ciudades de 30 estados del país para alzar la voz en nombre del alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, e hicieron suyo el reclamo de justicia y seguridad para sus entidades.

En Michoacán, en parte epicentro de las protestas, se realizaron marchas en Uruapan, Zamora y Morelia, donde la exigencia fue de paz en el país, justicia para Carlos Manzo y revocación de mandato.

El Colectivo Líderes Michoacán condenó la agresión y exigió la destitución del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, y abrir proceso contra el uniformado. En tanto, la dependencia informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación en su contra. En Guadalajara, unas 20 mil personas participaron en la movilización que inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos y culminó en Casa Jalisco, según datos de Protección Civil.

Durante el recorrido resonaron las consignas contra Morena y el gobierno federal, y a pesar de que Jalisco ocupa el primer

lugar en desapariciones no se escucharon gritos contra la administración estatal.

En Guerrero hubo movilizaciones en Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, donde decenas de personas exigieron que no quede impune el crimen de Manzo y que se terminen los asesinatos, las desapariciones y la extorsión.

En Guanajuato, jóvenes y adultos gritaron consignas como: “¡No más miedo!”, “¡Narcoestado!”, “¡Juicio a Claudia!” y “¡Revocación!” en las plazas y principales calles de Celaya, León, Guanajuato y San Miguel de Allende.

También hubo movilizaciones en Hermosillo, Villahermosa, Campeche, Cuernavaca, Culiacán, Mazatlán, Chihuahua, Ciudad Juárez, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Poza Rica, Juchitán, Oaxaca, Pachuca, Aguascalientes, Torreón, Saltillo, Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Mérida, La Paz, Los Cabos, entre otras ciudades.