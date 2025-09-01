Reponen la elección en Pantelhó, Chis.

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Sin incidentes transcurrió el proceso electoral extraordinario en el municipio de Pantelhó, donde hace un año se canceló la elección de junio de 2024 para elegir alcalde, debido a la confrontación entre tzeltales y tzotziles, que se disputaban el control del municipio a través de las armas.

Desde las 8:00 horas de este domingo, se instalaron 28 casillas, en las ocho secciones electorales en que se dividió el municipio, donde estaban convocados 15 mil 256 electores.

Para el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, este proceso electoral extraordinario, contribuye a la pacificación de la entidad, que durante cuatro años estuvo golpeada por la presencia de grupos armados. “Esta elección significa la construcción de la paz y el tejido social”, dijo el consejero electoral, Edmundo Henríquez Arellano.

“Este proceso ha sido posible gracias a la suma de muchas voluntades, y eso también es parte de la democracia”, agregó.

Durante la jornada electoral extraordinaria del domingo, a un año y dos meses del proceso electoral que se desarrolló el 2 de junio de 2024, fueron mayoría las mujeres que llegaron a votar en las 28 casillas.

En 2024, a pesar de que Raquel Trujillo ganó la elección, no pudo ejercer el cargo, ya que el grupo paramilitar El Machete tomó la cabecera municipal. Aunque el 1 de octubre de 2024, rindió protesta fuera de Pantelhó, ya no pudo regresar al municipal, junto a su esposa Delia Janeth Velasco Flores, que le iba a heredar el cargo.

Esa ocasión el Congreso designó un concejo municipal que estuvo encabezado por Pedro Cortés López, que hoy permanece en prisión, acusado del delito de desaparición forzada de 21 hombres que fueron raptados el 26 de julio de 2021.

La elección del año pasado se canceló por la oposición de los grupos armados que instalaron barricadas y abrieron zanjas en la carretera.