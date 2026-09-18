Rescatan a joven de BCS secuestrado junto a otras cinco en Chihuahua

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LA PAZ, BCS., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Un joven secuestrado en Chihuahua fue rescatado con vida junto con otras cinco personas que permanecían privadas de la libertad en un inmueble de Ciudad Juárez, luego de que sus familiares denunciaron el caso en Baja California Sur y alertaron que desconocidos les exigían casi medio millón de pesos para liberarlo.

Denuncia y seguimiento de autoridades

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó esta mañana que los familiares acudieron a presentar la denuncia en La Paz el 15 de septiembre, después de recibir llamadas en las que les informaban que tenían secuestrado al joven en Chihuahua y les exigían el pago para dejarlo en libertad.

Tras conocer la denuncia, agentes especializados en secuestro y personal de análisis táctico realizaron labores de rastreo e inteligencia que permitieron ubicar el inmueble donde permanecía retenido en Ciudad Juárez.

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Coordinación interinstitucional y liberación

La información fue compartida con autoridades de Chihuahua, que desplegaron el operativo en el sitio. Ahí localizaron con vida al joven y descubrieron que otras cinco personas también se encontraban privadas de la libertad, por lo que fueron liberadas en la misma intervención.

De acuerdo con la dependencia, la localización y liberación de las víctimas se consiguió en menos de 24 horas a partir de las labores especializadas realizadas por ambas entidades.

La PGJE destacó la coordinación entre instituciones de procuración de justicia que permitió la celeridad en los trabajos y se logró proteger la integridad de las personas y sus familias.