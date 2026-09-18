Estrellan camioneta en camión estacionado; no hay heridos
Los ocupantes de la camioneta sufrieron golpes leves y fueron trasladados para revisión médica en hospital local.
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TAMUÍN.- Una camioneta quedó totalmente destruida tras colisionar contra un camión que estaba estacionado en la carretera estatal Tamuín-Estación Las Palmas.
Este viernes por la tarde, paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín, brindaron auxilio en un accidente automovilístico que se suscitó cerca del rancho El Infiernillo.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de la Jeep, se desplazaba con dirección de Tamuín hacia el ejido Estación Las Palmas.
Sin embargo, repentinamente perdió el control del volante y se salió del carril de circulación, chocando contra la parte trasera de un camión con grúa de canastilla que se encontraba estacionado.
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La camioneta quedó destrozada y, milagrosamente, sus ocupantes solo sufrieron golpes leves; no obstante, fueron trasladados a un hospital para una revisión médica.
Los vehículos quedarían bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos.
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