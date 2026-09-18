Gobernador de Puebla pide disculpas por comentario machista

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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que "no fue muy afortunada" una declaración de Alejandro Armenta, quien opinó que "es delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás, es un tema de riesgo".

Ante las críticas y condenas hacia su comentario machista, el gobernador de Puebla expresó horas después que "las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada".

Durante la conferencia matutina de este viernes 18 de septiembre desde Irapuato en Guanajuato, la mandataria federal fue cuestionada sobre la postura con tintes machistas del gobernador por Morena de Puebla. Sheinbaum Pardo celebró que haya publicado una nueva postura y corregido su declaración.

"Él mismo corrigió lo que había declarado (...) ya declaró otra cosa. Yo creo que él mismo se dio cuenta que no había sido muy afortunada su declaración y hoy en la mañana ya tiene una declaración distinta. Ya hizo una... Mejor declaración, qué bueno, pues, porque si no fue muy afortunada su primera declaración", respondió la presidenta de México.

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Sheinbaum Pardo también precisó que en el caso de Morena, quien aspire a una candidatura será elegido o elegida a través de encuestas a la población, por lo que, si una mujer es ganadora, significa que cuenta con el respaldo del pueblo.

"En el caso de Morena, quien va a ser candidato o candidata de un espacio se decide por encuesta. No lo decide un gobernador, gobernadora, se decide por encuesta. Entonces, si gana una mujer, quiere decir que la gente quiere que una mujer vaya ahí y se busca siempre que haya paridad. Entonces, informo esta parte porque también es importante, ¿quién decide? pues la gente", expresó la mandataria.

Ayer, el gobernador Alejandro Armenta fue señalado de machista por expresar que es delicado que mujeres sean designadas en cargos públicos en zonas con altos índices de delincuencia, como es el caso de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco, donde fueron designados solo hombres como alcaldes interinos.

"Son lugares complicados, son lugares donde hay grupos delictivos; para mí es muy delicado proponer a una mujer en un lugar donde la delincuencia se apoderó desde años atrás, sobre todo con el PAN y con el PRI en esas regiones, y es muy delicado exponer a una mujer... Ese es mi razonamiento, probablemente no te convenza a ti, pero yo prefiero que el Congreso, como lo hizo, haya elegido a hombres que tienen experiencia, que han sido autoridades municipales", dijo el mandatario estatal.

Horas después, señaló en redes sociales que "la decisión sobre la integración de los Concejos Municipales en Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco fue tomada de manera autónoma por el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones. Como Gobernador, respeto plenamente su autonomía y sus decisiones".

Armenta Mier también puntualizó que las "mujeres son protagonistas de la vida pública de Puebla y de México, su liderazgo está presente en todos los espacios de decisión". En otra publicación, aseguró que las mujeres tienen plena capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada.

"En Puebla, las mujeres pueden y deben gobernar municipios y el propio Estado; ser legisladoras, fiscales, magistradas y ocupar cualquier responsabilidad con capacidad, eficacia y extraordinarios resultados. La mayoría de mi Gabinete Legal está integrada por mujeres, todas ellas profesionales, capaces y eficaces. Mi respaldo a las mujeres no es discurso, está demostrado con hechos", dijo.