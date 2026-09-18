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Continuarán las lluvias en territorio potosino: CEPC

Se pueden presentar tormentas a partir del mediodía, principalmente en las zonas Media y Huasteca

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 18, 2026 10:01 a.m.
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Continuarán las lluvias en territorio potosino: CEPC
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este viernes que seguirán las lluvias y/o tormentas fuertes a partir del mediodía, principalmente en las zonas Media y Huasteca.

      También, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en algunas regiones, por lo que se recomienda hidratarse muy bien y utilizar protector solar.

      Las temperaturas en las distintas zonas superarán los 27°C, siendo la Huasteca donde podrían llegar a los 35°C.

      En tanto, la temperatura más baja estará en el Altiplano con 14°C.  

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