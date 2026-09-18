Continuarán las lluvias en territorio potosino: CEPC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este viernes que seguirán las lluvias y/o tormentas fuertes a partir del mediodía, principalmente en las zonas Media y Huasteca.

También, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en algunas regiones, por lo que se recomienda hidratarse muy bien y utilizar protector solar.

Las temperaturas en las distintas zonas superarán los 27°C, siendo la Huasteca donde podrían llegar a los 35°C.

En tanto, la temperatura más baja estará en el Altiplano con 14°C.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí