Continuarán las lluvias en territorio potosino: CEPC
Se pueden presentar tormentas a partir del mediodía, principalmente en las zonas Media y Huasteca
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó este viernes que seguirán las lluvias y/o tormentas fuertes a partir del mediodía, principalmente en las zonas Media y Huasteca.
También, se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en algunas regiones, por lo que se recomienda hidratarse muy bien y utilizar protector solar.
Las temperaturas en las distintas zonas superarán los 27°C, siendo la Huasteca donde podrían llegar a los 35°C.
En tanto, la temperatura más baja estará en el Altiplano con 14°C.
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