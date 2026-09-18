Liga MX: Los partidos para este viernes

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Todo está listo para que se ponga una nueva jornada del futbol mexicano.

Este viernes 18 de septiembre, el balón volverá a rodar en la Liga MX con dos partidos.

El Puebla y el Atlante serán los encargados de inaugurar la Fecha 9 del Apertura 2026.

La Franja y los Potros de Hierro medirán fuerzas sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc.

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El equipo poblano tratará de obtener la victoria en casa para permanecer dentro de la zona de la Liguilla.

Con 13 puntos, los camoteros se encuentran en la octava posición de la tabla, por lo que no pueden darse el lujo de que les arrebaten el triunfo.

Por su parte, el conjunto de Miguel Herrera necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de la Fiesta Grande.

De momento, la escuadra capitalina ubica el lugar número 15 de la clasificación, por lo que ya no tiene permitido no ganar puntos.

Para el segundo y último partido de hoy, el FC Juárez y los Tigres saldrán a escena para medir fuerzas en La Frontera.

Los Bravos y los Felinos chocarán en el Olímpico Benito Juárez, en un duelo de necesitados.

Para los dos clubes, el triunfo es más que importante para poder salir de los últimos sitios de la tabla.

Sobre todo, si ambos todavía tienen aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del Apertura 2026.

Cabe resaltar que los dos juegos de este día serán transmitidos, en nuestro país, por televisión abierta.

Por tal motivo, la afición del Puebla, del Atlante, del FC Juárez y de los Tigres podrán disfrutar de los juegos de sus equipos correspondientes a la Jornada 9 de la Liga MX.

Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX

· Puebla vs Atlante

· Fecha: Viernes 18 de septiembre

· Hora: 19:00

· Estadio: Cuauhtémoc

· Transmisión: Azteca 7/ESPN/Disney+ Premium

· FC Juárez vs Tigres

· Fecha: Viernes 18 de septiembre

· Hora: 21:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca 7/ FOX/FOX One