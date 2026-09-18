Apple anuncia iOS 27 y deberás renovar tu iPhone

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Apple ya lanzó la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, se trata de iOS 27. Si tu equipo es de esta marca ya puedes actualizarlo, aunque debes considerar que algunos modelos estarán fuera de esta actualización.

¿La razón? Los iPhone que no se actualizan es porque tienen limitaciones de hardware (procesador y memoria), así como por el ciclo de vida que Apple define para cada dispositivo.

Por ejemplo, modelos anteriores al iPhone 11, tiene chips como el A12 Bionic que no cuenta con la potencia necesaria para correr las nuevas funciones que llegan con iOS 27.

Recordemos que esta nueva versión del sistema operativo incluye herramientas avanzadas de IA y optimizaciones gráficas que requieren componentes más modernos.

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Por esta razón, en Tech Bit te daremos a conocer cuáles son los modelos de iPhone que quedan fuera de esta nueva actualización.

¿Qué modelos de iPhone no se actualizan a iOS 27?

Es importante que revises la compatibilidad de tu celular con el nuevo sistema operativo para saber si podrás acceder a las nuevas herramientas o tendrás que permanecer con iOS 26.

Los modelos que no se actualizan son:

iPhone XS Max y XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus y 8

iPhone 7 Plus y 7

iPhone SE de primera generación

iPhone 6s Plus, 6s

iPhone 6 Plus y 6

iPhone 5 y modelos anteriores.

Si tu celular pertenece a uno de estos modelos no se podrá actualizar a iOS 27. Sin embargo, aunque no se actualice, este seguirá funcionando perfectamente para tus tareas diarias.

¿Qué hacer si mi iPhone no se actualiza a iOS 27?

Aún así, Apple te recomienda tomar en cuenta algunas sugerencias para mantener seguro tu equipo:

Actualiza tus aplicaciones de forma regular.

Instala las actualizaciones de seguridad y cualquier parche disponible para mantener tu información protegida.

Libera espacio de almacenamiento, al menos 5 o 10 GB, sobre todo para que las actualizaciones grandes se descarguen e instalen sin problema.

Si está en tus posibilidades, lo mejor es renovar tu dispositivo, sobre todo si quieres aprovechar las herramientas que llegan con iOS 27 relacionadas con inteligencia artificial.