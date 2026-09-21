Yucatán reporta caída en ocupación hotelera durante verano 2026

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La ocupación hotelera en Yucatán cayó durante el verano, pues en julio y agosto el promedio estatal se ubicó en 46.7 por ciento, cifra que representa una disminución de 8.3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando el indicador alcanzó alrededor del 55 por ciento.

Datos oficiales de Sefotur sobre ocupación hotelera

Datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del Gobierno de Yucatán muestran que menos de la mitad de las habitaciones disponibles en el estado permanecieron ocupadas en promedio durante el periodo vacacional.

Mérida registró el porcentaje más elevado, con 49.2 por ciento, seguida de Valladolid, con 41.2 por ciento, e Izamal, con 32.8 por ciento.

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Ocupación hotelera en zonas arqueológicas y turismo nacional

También se reportó ocupación en hoteles, ubicados en zonas cercanas a los principales sitios arqueológicos.

En el caso de Chichén Itzá, el porcentaje fue de 31.8 por ciento, mientras que Uxmal registró 23.8 por ciento.

A pesar de la reducción en la ocupación hotelera, la Sefotur indicó que Yucatán recibió viajeros procedentes de distintas entidades del país, durante la temporada de verano.

La dependencia señaló que entre los principales turistas nacionales se encuentran:

Ciudad de México

Quintana Roo

Nuevo León

Estado de México

Jalisco

Veracruz

Querétaro

Campeche

Tabasco.

La entidad se ubicó en el noveno lugar entre los estados más visitados por turistas nacionales, los cuales llegaron atraídos por los Pueblos Mágicos, playas y zonas arqueológicas.