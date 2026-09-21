Sorprende Emma Coronel al cantar regional mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Una grabación difundida en plataformas digitales muestra a Emma Coronel Aispuro entonando una pieza perteneciente al género del regional mexicano.

Video viral y reacciones en redes sociales

La difusión del metraje generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes asociaron los versos de la composición con aspectos de la vida personal y pública de la empresaria.

En el metraje, grabado en formato vertical al aire libre y desde el interior de un vehículo, se observa a Coronel. Durante el desarrollo del video, la modelo entona pasajes de la canción titulada "Voy llegando a tu ciudad", pieza interpretada por la agrupación norteña Los Encinos de Sinaloa.

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Detalles de la canción y contexto

El material videográfico se limita a mostrar la interpretación de la empresaria mientras disfruta la melodía, sin que en la publicación original se expongan declaraciones sobre el motivo exacto de la elección del tema.

La difusión del video provocó que diversos usuarios catalogaran la pieza como un referente asociado a su figura pública, impulsando la circulación del contenido en diferentes redes sociales.

La pieza musical "Voy llegando a tu ciudad", lanzada originalmente como sencillo el 8 de julio de 2026 e integrada posteriormente al álbum homónimo de la agrupación, cuenta con una duración aproximada de dos minutos con 25 segundos.

La estructura narrativa de la composición aborda la historia de un hombre que realiza un viaje con el propósito de reunirse con una mujer por quien siente una marcada atracción.

En la letra de la obra se expresan sentimientos de expectativa, admiración por la apariencia de la protagonista y el desarrollo de un encuentro romántico. Entre los versos interpretados en la grabación destacan los siguientes renglones:

"Yo sé que eres conocida / que varios te tiran, pero no merecen / (...) Aquí estoy, no dejaré que se te acerque nadie, porque solo yo tendré el candado del amor".

Aunque la comunidad digital vinculó la temática de la canción con episodios personales de Coronel, no existen registros oficiales que confirmen que la obra haya sido compuesta específicamente para ella.