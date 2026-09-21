Todos los cantantes que pasaron por Gondwana, después de Quique Neira

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Quique Neira y las canciones que escribió para Gondwana se convirtieron en emblemas de la banda que, luego de 23 años de que el cantante abandonara la alineación, siguen siendo tocada por los chilenos e interpretadas en las voces de los diferentes vocalistas que se han integrado al proyecto de reggae.

Quiénes han sido los cantantes tras la salida de Quique Neira

¿El deseo no satisfecho de los fans de Gondwana?, el regreso de Neira a la banda, la cual abandonó en 2003, en ese momento, argumentó que se sentía desplazado pues, a pesar de que fue el responsable de la composición de temas como "Felicidad", "Movimiento original" y "Armonía de amor", en realidad, el líder de la agrupación era I-Locks Labbé.

El bajista formó la banda, cuando aún era un adolescente, luego de que despertara en él el deseo de conocer los ritmos del reggae, provenientes de Jamaica, los que conoció cuando The Police visitó Chile, en 1982, la cual se caracterizó por sus fusiones de rock y la música de raíz, también conocida con el término "roots".

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Cuando Neira cayó en la cuenta que su participación en el grupo seguiría siendo secundaria, decidió salir del grupo, en 2003. ¿Los términos con los que dejó Gondwana?, parecieron buenos pues, antes de emprender su carrera como solista, se presentó por última vez con la banda en el estadio Víctor Jara.

Regreso de Quique Neira y concierto en México

A partir de ahí, por Gondwana pasaron distintos cantantes, aunque ninguno se unió a la agrupación de forma permanente.

El primer reemplazo de Neira fue Kingoroots, el cual se integró a la banda en 2004; él no sólo se presentó con Gondwana en vivo, sino que tuvo participación activa en la composición del álbum "Crece", del que se desprende el éxito "Mi princesa".

Después de la etapa de Kingo, se incorporó Maxi Vargas, probablemente, el cantante más recordado de la banda, sólo después de Neira; de él es la voz de "Aire de Jah", uno de sus temas más importantes.

Maxi estuvo junto al grupo de 2007 a 2011 y, en 2019, tuvo un breve regreso, aunque, en ese momento, anunciaron que se convertiría en el vocalista principal.

Eso ocurrió con la salida de MC Jona, quien trabajó con el grupo cuando este celebraba sus 30 años de trayectoria.

En los años recientes, así como en la última visita de Gondwana a México, en un concierto que ofreció en La Maraka en mayo de 2025, contó con el apoyo de dos voces, Panthy Tone, que es el guitarrista de la banda y de Max Cruchaga quien, en la actualidad, ya no está colaborando con ellos.

Pero, este martes, 22 de septiembre, la banda no sólo volverá a México y se presentará, por primera vez, en el Auditorio Nacional, sino que lo hará en compañía de Quique Neira, lo que parecía imposible; volverán a fusionar sus sonidos y voces, hecho que ha entusiasmado a sus fans, a tal grado que el evento ya el sold out.