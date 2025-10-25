Retiran restos del mar de Acapulco

Acapulco, Gro.- La furia de Otis aún se puede verificar en el fondo del mar. Eran las 11 de la noche del 24 de octubre de 2023 cuando el huracán categoría cinco estaba entrando a Acapulco. Llegó con vientos devastadores, con una furia inclemente.

En la bahía arrastró todas las embarcaciones —unas mil se calculan—, las arrastró cientos de metros sin importar el tamaño.La fuerza de los vientos no sólo hundió las embarcaciones, a la mayoría las hizo pedazos, las partió a la mitad, las fragmentó, y dos años después muchos de esos pedazos siguen ahí, en el fondo del mar.

En junio pasado, el oceanólogo Efrén García Villalbazo arrancó un proyecto de limpieza y restauración del fondo marino. El objetivo es sacar la mayor cantidad posible de los restos de las embarcaciones que destruyó el huracán Otis esa noche del 24 y madrugada del 25 de octubre de 2023 en Acapulco.

El proyecto se llama SeaFinder, una propuesta ciudadana financiada en esta etapa por las empresas Natura y la automotriz Audi, por ser donadores del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La única ayuda oficial que reciben es un acuerdo que realizaron con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) quienes recogen los desechos sacados del mar y los llevan al relleno sanitario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí