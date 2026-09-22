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Gallardo lleva a Rioverde las cifras de su quinto informe

El gobernador reitero avances en programas sociales, infraestructura, salud, educación, seguridad e inversión privada

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 01:11 p.m.
A
Gallardo presentó en Rioverde las cifras y proyectos incluidos en su Quinto Informe de Gobierno.

Gallardo presentó en Rioverde las cifras y proyectos incluidos en su Quinto Informe de Gobierno.

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      RIOVERDE.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó en el Deportivo Ferrocarrilero de Rioverde una segunda exposición de su Quinto Informe, en la que aseguró que su administración ha ampliado los programas sociales y la inversión pública en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      Ante habitantes de la Región Media, el mandatario afirmó que durante su gobierno más de 1.5 millones de personashan recibido algún apoyo, entre despensas, transferencias para madres solteras y adultos mayores, terrenos y paquetes escolares.

      También señaló que más de medio millón de estudiantes cuentan con un seguro para atender emergencias médicas.

      En materia de infraestructura, Gallardo Cardona reportó una inversión superior a 80 mil millones de pesos durante el último año, aunque en su mensaje no presentó un desglose de esa cantidad.

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      Entre las obras mencionó los puentes de la calle 71, Valle de los Fantasmas y Coronel Romero; el paso a desnivel de la Arena Potosí; la construcción del puente de la Glorieta de la Familia, y la ampliación de la Vía Alterna entre los ejes 122 y 140.

      El gobernador añadió que el programa Enchúlame la Colonia ha intervenido más de 100 colonias y comunidades, mientras que en diferentes puntos del estado se instalaron más de 13 mil luminarias LED.

      También destacó la ampliación del transporte gratuito RedMetro hacia Soledad y la Huasteca, incluida la conexión entre Ciudad Valles y Tamazunchale.

      Sobre educación, informó la construcción de la Universidad Intercultural en Matlapa y la intervención de 530 planteles escolares. En salud, atribuyó a las Clínicas Rosa y las brigadas Visitando Corazones más de 1.5 millones de atenciones.

      Asimismo, anunció la construcción de una Central de Mezclas en el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", destinada a la preparación de medicamentos oncológicosLos números de Gallardo en su Quinto Informe

      Gallardo aseguró que su administración ha destinado 30 mil millones de pesos a seguridad, incluidos equipamiento, tecnología, vehículos y capacitación para la Guardia Civil Estatal.

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      En el apartado económico, afirmó que San Luis Potosí recibió cerca de 10 mil millones de dólares en inversión nacional y extranjera y sostuvo que se generaron más de medio millón de empleos formales. Durante el acto no se detallaron los periodos, metodología ni fuentes utilizadas para calcular ambas cifras.

      El mensaje en Rioverde retomó los datos y anuncios presentados previamente por el mandatario como parte de su quinto informe de gobierno.

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