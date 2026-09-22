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Polo alcanza categoría 5 y bordea el Pacífico mexicano

Sheinbaum descartó por ahora un impacto directo, pero cinco estados enfrentan lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de inundaciones

Por EFE

Septiembre 22, 2026 12:51 p.m.
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Polo alcanza categoría 5 y bordea el Pacífico mexicano
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Polo alcanzó la categoría 5, máxima en la escala Saffir-Simpson, y se desplaza lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con provocar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos.

      En el reporte de las 09:00 horas, el centro del ciclón se localizaba a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

      Polo presentaba vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y avanzaba hacia el norte a cuatro kilómetros por hora.

      La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, con la trayectoria disponible, no se prevé que el huracán ingrese directamente a territorio mexicano, sino que continúe bordeando las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

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      "Hasta el momento no se ve que vaya a entrar directamente a tierra", declaró. Sin embargo, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, pues pequeños cambios en la trayectoria podrían modificar las zonas afectadas.

      El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos coincidió en que el núcleo permanecería mar adentro, pero advirtió que todavía es pronto para determinar con precisión la magnitud de sus efectos sobre el suroeste de México

      Lluvias, viento y oleaje

      La amplia circulación de Polo dejará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y regiones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en el sur y la costa de Jalisco.

      También se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima, además de oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán y Guerrero.

      El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

      Las autoridades advirtieron que las precipitaciones pueden generar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

      Ante el riesgo, los gobiernos de Guerrero y Michoacán suspendieron clases durante el 22 y 23 de septiembre. Las Fuerzas Armadas activaron las fases preventivas de los planes DN-III-E y Marina. 

      La Comisión Federal de Electricidad desplegó mil 320 trabajadores, 331 grúas, 445 vehículos, 82 plantas de emergencia, 68 torres de iluminación y un helicóptero en puntos estratégicos.

      Polo experimentó una intensificación acelerada: al mediodía del lunes todavía era huracán categoría 1 y durante la madrugada del martes alcanzó la categoría 5. Aunque por ahora no se pronostica que toque tierra, su lento desplazamiento prolongará las lluvias y el peligro para las comunidades costeras.

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