Bancos limitan financiamiento para extracción de petróleo en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El financiamiento bancario para extraer hidrocarburos casi desapareció desde que comenzó este sexenio, de acuerdo con la información disponible en el Banco de México (Banxico).

Analistas consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que se debe a los escasos proyectos de compañías privadas por la falta de certeza jurídica.

Los bancos comerciales prestaron apenas 9 millones de pesos a las empresas para extraer petróleo y gas durante agosto de este año.

La cartera de crédito vigente en el sector se desplomó a partir de 2018 y la caída empeoró con la aprobación de la reforma judicial de 2024, según datos de Banxico.

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Ahora se encuentra lejos de los más de 3 mil millones que los bancos prestaban en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

El director de Edge Innovation, Víctor Hugo Juárez, comentó que el gobierno pasado generó el parteaguas para que las empresas privadas dejaran de confiar en el Estado de derecho.

Destacó la controversia del campo Zama, un megayacimiento en aguas someras del golfo de México descubierto por un consorcio privado liderado por la estadounidense Talos Energy.

El gobierno anterior ordenó la unificación del campo y dictaminó que Pemex asumiría el control, lo que Talos Energy aceptó tras ajustes y controversias, lo cual creó un precedente.

"Desafortunadamente al no tener esa certeza, no hay pago. Sólo empresas con capitales muy grandes y que tengan capacidad de absorber impagos que les pueda generar directamente Pemex, van a poder llevar a cabo estos proyectos, tal es el caso de Grupo Carso", dijo Juárez a esta casa editorial.

Necesidad de reglas claras para inversión

Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisor, afirmó que los inversionistas necesitan reglas estables para comprometer capital de largo plazo.

"Los cambios constantes en la legislación, en los responsables de tomar las decisiones en Pemex y los contratos han generado un entorno en el que es difícil modelar riesgos de largo plazo", expuso.

"La banca comercial suele financiar los proyectos cuando hay garantías claras, hay flujos previsibles y hay operadores sólidos. En el caso de los proyectos de Pemex, no se observa que estos elementos estén presentes", comentó el especialista a este diario.

El mes pasado, el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, reconoció que es necesario acelerar la realización de contratos mixtos con empresas privadas en diversas áreas de la cadena de valor de la petrolera, incluyendo las de refinación y logística.

Las empresas que ganaron las rondas petroleras asignadas durante la administración de Peña Nieto se comprometieron a producir cerca de 280 mil barriles diarios de crudo para 2024. Sin embargo, la extracción actual de los privados se encuentra en 140 mil barriles y hay todavía contratos activos en exploración, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

Reforma energética y retos para financiamiento

El socio director de QUA Energy Consultores, Marcial Díaz, señaló que la reforma energética de 2025 abrió posibilidades de participación privada, particularmente mediante esquemas de desarrollo mixto con Pemex. Sin embargo, la apertura jurídica no garantiza por sí misma la llegada de crédito.

"Hoy el principal obstáculo es convencer a los bancos y fondos de inversión de que hay condiciones para financiar esos proyectos. Sin financiamiento, la apertura energética corre el riesgo de quedarse en el discurso", advirtió.

"De cara a 2027, la participación privada podría encontrar oportunidades más inmediatas en el mantenimiento, rehabilitación y modernización de infraestructura energética que en el desarrollo de nuevos proyectos de exploración de gran escala, pero para el inversionista no basta con ganar un contrato con Pemex. Necesita tener certeza sobre cuándo y cómo va a cobrar", dijo Díaz.

Desde su punto de vista, mientras el riesgo financiero recaiga desproporcionadamente en el particular, será difícil atraer inversiones de largo plazo.

3 mil millones prestaban los bancos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.