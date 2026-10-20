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Enjambre, Los Recoditos y Alexander Acha unen voces en el Zócalo

El festival Vitae Fest en el Zócalo de la Ciudad de México contará con la participación de artistas de rock, banda y pop.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:44 a.m.
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Enjambre, Los Recoditos y Alexander Acha unen voces en el Zócalo
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- En un mismo escenario, el rock de Enjambre, la música de banda de Los Recoditos y el pop de Alexander Acha buscarán demostrar que las diferencias no son impedimento para reunir a miles de personas alrededor de un mismo mensaje.

      Luis Giner explica valores y objetivos del Vitae Fest

      Los artistas formarán parte de la segunda edición del Vitae Fest, que se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México.

      Durante la conferencia de prensa realizada esta tarde, Luis Giner, fundador y presidente de la organización responsable del encuentro, explicó que el proyecto busca trascender al reunir artistas de diferentes géneros alrededor de valores como el amor, el perdón y la unidad.

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      "Lo que promovemos es el encuentro. Es un proceso de reconciliación con nosotros mismos, con nuestra familia, nuestro entorno, con lo trascendente, con Dios", expresó.

      Preparativos y reflexiones de los artistas para el festival

      Para Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, participar en el festival representa una oportunidad de conectar con públicos que habitualmente escuchan otros géneros musicales. Para ello, preparan una presentación diferente, con un repertorio especial y elementos visuales diseñados para la magnitud del escenario.

      El músico también reflexionó sobre la importancia de que los asistentes disfruten el espectáculo sin la necesidad de usar teléfonos celulares.

      "Esperemos dejar el teléfono e integrarse cantando. Yo creo que eso ya es suficiente, es algo muy bueno donde a nosotros nos gusta participar", comentó.

      La diversidad musical del festival también abrió la posibilidad de que los artistas participantes realicen alguna colaboración, y una de ellas podría ser entre los rockeros y la banda Los Recoditos.

      "Sería algo muy bonito, muy interesante hacer una colaboración, formar algo padre para justamente sumar masas", expresaron los intérpretes de "Me sobrabas tú".

      Los músicos de regional también destacaron que el encuentro permitirá que distintas generaciones disfruten de un mismo espectáculo, desde los más jóvenes hasta los adultos mayores.

      "Hoy en día, al ir a un concierto, muchas veces nos olvidamos de conectar con el entorno y simplemente grabamos, tomamos fotos. Es muy bonito tener un recuerdo, pero también conectar con el entorno y guardar ese recuerdo en el corazón".

      Por su parte, Alexander Acha expresó su entusiasmo por presentarse en el Zócalo, un escenario en el que no imaginaba cantar durante este año.

      El intérprete explicó que aceptó la invitación porque se siente identificado con los valores que promueven.

      "Creo que el amor sana todo y el perdón es lo que sana los corazones. Es la única manera realmente de poder construir una sociedad de paz", sostuvo.

      Además de Enjambre, Los Recoditos y Alexander Acha, durante la presentación se mencionó la participación de Majo Aguilar y Mau y Ricky, quienes no estuvieron presentes en la conferencia.

      Los organizadores adelantaron que el festival contará con intervenciones artísticas y musicales de diferentes estilos, con actividades previstas entre las 16:00 y las 22:00 horas.

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