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Luis Gnecco interpreta a Borges en película presentada en Morelia

La película

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:50 a.m.
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Luis Gnecco interpreta a Borges en película presentada en Morelia
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      MORELIA, Mich., octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Jorge Luis Borges, el escritor, poeta y ensayista argentino fallecido hace cuatro décadas, vuelve a cobrar vida, pero ya viejo y ciego, en una película basada en las memorias de un improvisado compañero de viaje en 1971.

      Y es el actor chileno Luis Gnecco ("Neruda y No"), el responsable de ponerse en la piel del autor de "El Aleph" y "Ficciones", en una cinta titulada "Borges & Me", presentada en el marco del festival de cine que se desarrolla en esta ciudad y que espera encontrar distribuidor en México.

      Película basada en memorias y libro de Jay Parini

      El filme dirigido por Marc Turtletaub ("Pequeña MIss Sunshine") tiene como raíz el libro de Jay Parini, profesor de literatura de la Universidad de Middlebury, quien se hizo cargo del literato por ciudades inglesas.

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      No es el Borges, en ese momento, quizá masivo, dice Gnecco, sino más tranquilo, pero sin dejar de ser grandilocuente cuando se necesitaba.

      "Cuando me ofrecieron el papel me fasciné, pero después asumí la carga y dije: cómo lo hago (risas), debo leer su obra o cómo le hago, yo sólo había leído lo básico en la escuela", cuenta Gnecco a EL UNIVERSAL

      "Hay un gran problema en hacer personas a las que han visto y no sabía por dónde entrarle. Tenía mi departamento tapizado por fotos de él, quería que me hablara, lo veía con la maquilladora y de tanto ver imágenes encontré una inocente en donde está con su esposa ya mayor. Estaba ciego y ella no era muy agraciada, pero él estaba como si se hubiera casado con la princesa del cuento y eso ayudó mucho".

      Detalles y controversias sobre la representación de Borges

      La película muestra a un Borges haciendo cosas para algunos raras, como degustando pasteles con hachis (producto de la cannabis) o cerveza, algo que algunos que lo conocieron, jamás hizo.

      "Le pregunté todo el tiempo al autor si era cierto lo que pasaba y él decía que sí, claro hay mucho de verdad y algo de ficción".

      En el elenco del filme están Alan Cumming, Freya Mavor y Peter Mullan.

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