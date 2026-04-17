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Riña en pelea de gallos clandestina deja 5 muertos

El evento se registró en Corregidora, Querétaro

Por El Universal

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Riña en pelea de gallos clandestina deja 5 muertos

Querétaro, Qro.- Una riña derivada de una pelea clandestina de gallos dejó un saldo de cinco personas fallecidas y al menos siete lesionadas en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento se originó por disputas relacionadas con apuestas entre asistentes al evento realizado en un predio particular. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la policía municipal, en coordinación con cuerpos de emergencia, acudieron al lugar tras el reporte al número 9-1-1. A su arribo, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales tanto de la capital queretana como de Corregidora.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió la noche del 15 de abril en un palenque clandestino ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora, donde un grupo armado irrumpió y abrió fuego contra los asistentes.

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En el sitio murieron cuatro personas, mientras que más de una decena resultaron lesionadas. Posteriormente, una quinta víctima falleció mientras recibía atención médica en un hospital privado, elevando la cifra de decesos.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que instruyó la activación inmediata de protocolos de seguridad en todo el estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

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