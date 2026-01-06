logo pulso
Rinden homenaje en México a cubanos muertos tras captura de Maduro

Embajada de Cuba honra a 32 caídos y acusa "agresión imperialista" de Estados Unidos en Venezuela

Por El Universal

Enero 06, 2026 08:12 a.m.
A
En la embajada de Cuba en México se rindió honor a los 32 cubanos que murieron "en defensa de la soberanía" de Venezuela, durante la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El recién llegado embajador Eugenio Martínez dijo que el mayor homenaje a los combatientes cubanos será honrar el "ejemplo de lealtad" y redoblar el "trabajo, entrega y sacrificio para estar a la altura que merecen los héroes internacionalistas, el pueblo de Cuba y su Revolución".

La embajada cubana en nuestro país reconoció a sus ciudadanos "caídos heroicamente en tierra hermana de Venezuela, enfrentando la cobarde agresión imperialista que refuerza amenazas para Nuestra América".

También se guardó un minuto de silencio y se reafirmó del apoyo al presidente Miguel Díaz-Canel, al legado del comandante en jefe, al general de Ejército de Cuba, al partido Comunista y a la Revolución.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba expresó que la detención Nicolás Maduro Moros constituye "un acto flagrante de ilegalidad, un secuestro político y una grave violación del derecho internacional y de la soberanía del pueblo venezolano", y exigió su inmediata liberación.

"Rendimos honores y eterna gratitud a los 32 colaboradores cubanos que perdieron la vida en defensa de la soberanía venezolana, víctimas de la cobarde agresión militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

"Estos hermanos y hermanas cubanos representan lo más puro del espíritu de solidaridad internacionalista que caracteriza a Cuba, fieles seguidores de las enseñanzas de Fidel.

"Su caída los eleva a la condición de mártires de la integración latinoamericana y del principio de que 'Patria es Humanidad', como enseñó José Martí", dijo el Movimiento.

Agregó que su sacrificio no será en vano porque "fortalece la convicción de que la lucha por la soberanía de Venezuela es la lucha por la dignidad de toda la región": "Su ejemplo de entrega desinteresada es la antítesis del egoísmo y la agresión que promueve el imperialismo".

