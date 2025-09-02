Roban aretes para ganado

Tapachula, Chis.- En medio de la situación que se vive en el país por las afectaciones del gusano barrenador en miles de cabezas de ganado, se dio a conocer que 10 mil aretes identificadores fueron robados en junio pasado. Ahora, más de dos meses después, se alerta a productores, principalmente del sureste, para que eviten ser víctimas de fraude.

El robo tuvo lugar el pasado 20 de junio cuando un tráiler de una empresa de paquetería que salió de la Ciudad de México fue asaltado en la autopista a Puebla; entre la mercancía hurtada estaban 10 mil aretes para ganado que debían llegar a Chiapas, explicó el director del Centro Operativo Nacional del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), Juan Robles Linares Negrete.

En entrevista con El Universal, Robles Linares explicó que tras la notificación del robo, y como marcan los protocolos del Siniiga, se procedió a dar aviso al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para bloquear de forma inmediata los aretes con serie 07.

Linares Negrete señaló que detectaron intentos de uso de los aretes robados en los estados de Chiapas y Yucatán, por lo que se dio parte al agente del Ministerio Público del estado de Puebla, donde ocurrió el robo.

“Es muy probable que hayan comercializado esos artes, pero no les va a servir, ya que al estar bloqueados, aparecen como robados y no les va a servir”, insistió el director de la Siniiga.

La importancia

de los aretes

Chiapas es la entidad con más casos de gusano barrenador en todo el país, con un registro de 7 mil cabezas infestadas, siendo las zonas más afectadas la región Norte y Costa de Chiapas, de acuerdo con el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en Chiapas, Eduardo Vázquez Méndez.

Según información oficial del gobierno mexicano, “el arete amarillo permite identificar la procedencia del animal, de quienes son, dónde están y a dónde van”.

“Una vez que el ganado ha sido registrado en su lugar de origen, pueda movilizarse con mayor facilidad y llegar sin contratiempos hasta su destino final.

“Los productores de ganado y los industrializadores de la carne deben cumplir con la norma sobre controles sanitarios, ya que de no hacerlo ponen en riesgo el estatus sanitario de su entidad o región”, advierte el gobierno federal.

Sin embargo, ganaderos de Chiapas han denunciado la entrada ilegal de animales al país, sin que pasen por controles de revisión.