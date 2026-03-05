Se reconoce a agentes caídos

Ciudad de México.- A casi dos semanas del operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al jefe del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera y donde fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional (GN), se reconoció a los elementos de esa institución y se enviaron condolencias a sus familiares.

En el marco de una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra, se reconocieron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero, en el operativo coordinado en el estado de Jalisco.

“Los integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Juanita Guerra Mena, externaron sus condolencias a familiares y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber”.

Guerra Mena, del PVEM, dio lectura a este documento: “Reconocemos la labor de instituciones que sirven a México con disciplina, lealtad y honor, inspiradas por el patriotismo y la abnegación que distinguen su vocación, fortalecidas por su espíritu de cuerpo y guiadas por la honradez, la honestidad, la legalidad y la objetividad en cada una de sus actuaciones, desempeñándose con eficiencia y profesionalismo”, resaltó.

Las acciones recientes en materia de seguridad, agregó, reflejan la eficacia de las labores de inteligencia, la planeación estratégica y la disciplina institucional que caracterizan a las instituciones federales en materia de seguridad pública.

Dijo que el compromiso demostrado en la ejecución de operativos y en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional ha permitido debilitar de manera sostenida diversas estructuras criminales que afectan la paz de las familias mexicanas.

La Comisión de la Guardia Nacional señaló que esos avances son resultado de una estrategia integral que privilegia la información, la coordinación y la actuación profesional del Estado mexicano, con absoluto respeto a los derechos humanos y siempre en el marco de la ley.

“Cuando existe conducción firme, colaboración y coordinación efectiva, se pueden generar resultados concretos en favor de la seguridad de nuestro país”, abundó la senadora Juanita Guerra Mena.

El órgano legislativo expresó sus condolencias por los 25 elementos de la GN fallecidos.