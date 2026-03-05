logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se reconoce a agentes caídos

Homenajean en el Senado a los elementos fallecidos en el operativo contra “El Mencho”

Por El Universal

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Se reconoce a agentes caídos

Ciudad de México.- A casi dos semanas del operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al jefe del CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera y donde fallecieron 25 elementos de la Guardia Nacional (GN), se reconoció a los elementos de esa institución y se enviaron condolencias a sus familiares.

En el marco de una reunión de la Comisión de la Guardia Nacional, que preside la senadora Juanita Guerra, se reconocieron las acciones realizadas por el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero, en el operativo coordinado en el estado de Jalisco.

“Los integrantes de este órgano legislativo, que preside la senadora Juanita Guerra Mena, externaron sus condolencias a familiares y amigos de los elementos que fallecieron en el cumplimiento de su deber”.

Guerra Mena, del PVEM, dio lectura a este documento: “Reconocemos la labor de instituciones que sirven a México con disciplina, lealtad y honor, inspiradas por el patriotismo y la abnegación que distinguen su vocación, fortalecidas por su espíritu de cuerpo y guiadas por la honradez, la honestidad, la legalidad y la objetividad en cada una de sus actuaciones, desempeñándose con eficiencia y profesionalismo”, resaltó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las acciones recientes en materia de seguridad, agregó, reflejan la eficacia de las labores de inteligencia, la planeación estratégica y la disciplina institucional que caracterizan a las instituciones federales en materia de seguridad pública.

Dijo que el compromiso demostrado en la ejecución de operativos y en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional ha permitido debilitar de manera sostenida diversas estructuras criminales que afectan la paz de las familias mexicanas.

La Comisión de la Guardia Nacional señaló que esos avances son resultado de una estrategia integral que privilegia la información, la coordinación y la actuación profesional del Estado mexicano, con absoluto respeto a los derechos humanos y siempre en el marco de la ley.

“Cuando existe conducción firme, colaboración y coordinación efectiva, se pueden generar resultados concretos en favor de la seguridad de nuestro país”, abundó la senadora Juanita Guerra Mena.

El órgano legislativo expresó sus condolencias por los 25 elementos de la GN fallecidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Van vs. dinero del crimen en comicios
Van vs. dinero del crimen en comicios

Van vs. dinero del crimen en comicios

SLP

El Universal

La reforma fortalece la fiscalización en los procesos electorales

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum
Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

SLP

El Universal

Denuncian derrame de crudo en playas
Denuncian derrame de crudo en playas

Denuncian derrame de crudo en playas

SLP

EFE

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos
Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

SLP

El Universal

La iniciativa presidencial fue finalmente entregada a la Mesa Directiva de San Lázaro