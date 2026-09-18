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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito hoy?

Viernes, 18 de septiembre de 2026 09:18 | Información General | PENSION-BIENESTAR

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Este viernes finaliza la tercera y penúltima semana de depósitos para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, correspondiente al quinto bimestre del año, según las fechas establecidas en el calendario de pagos publicado.

¿Quiénes reciben su depósito este viernes?

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Como ya se sabe, la dispersión de recursos se lleva a cabo cada dos meses de forma escalonada, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El esquema en orden alfabético permite un proceso más ordenado, evitando así las aglomeraciones.

Estos programas sociales buscan otorgar autonomía económica y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, como adultos mayores y madres solteras, disminuyendo las brechas de desigualdad social.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, este viernes 18 de septiembre recibirán su pago los derechohabientes cuyo apellido paterno comience con las letras "P" y "Q".

Para consultar el saldo disponible en tu cuenta o realizar transferencias a otros bancos debes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu dispositivo móvil con iOS o Android, o llamar directamente a la Línea Bienestar.

Para usar tu efectivo, puedes retirarlo acudiendo con tu tarjeta y NIP de 4 dígitos a cualquier cajero automático en las sucursales del Banco del Bienestar, o utilizarlo para pagar servicios y hacer compras en comercios y restaurantes.

Cabe señalar que, no es obligatorio que los beneficiarios acudan el mismo día del pago a retirar su efectivo, pues la dependencia federal recalcó que el dinero permanecerá en la cuenta de las personas de manera segura.

Montos y beneficiarios de pensiones bienestar 2026

¿Cuál es el monto que recibe cada programa?

Para el bimestre de septiembre-octubre, los montos asignados a cada apoyo social son los siguientes:

· Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

· Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

· Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

· Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.

De acuerdo con la titular del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, alrededor de 13.7 millones de adultos mayores reciben una pensión en el país, y cerca de 2.8 millones de mujeres están inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar.

La entrega de recursos terminará el próximo viernes 25 de septiembre, con las letras "W", "X", "Y" y "Z".